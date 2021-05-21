"Это доказанный факт": Катя Лель заявила, что коронавирус придумали инопланетяне

Певица Катя Лель Фото: Иван МАКЕЕВ

Певица Катя Лель, как мы знаем, известна не только землянам. С тех пор, как несколько лет назад артистка объявила о похищении инопланетянами, за ней прочно закрепилась слава главной по пришельцам. Сама звезда, похоже, не против: наоборот, превозмогая нападки хейтеров и обвинения в сумасшествии, Лель с завидным упорством продолжает говорить о внеземных цивилизациях. В конце концов, и правда: разве кто-то доказал, что их не существует?

На этот раз во время вручения премии MAMA's AWARDS 2021 Катя Лель поделилась с "Комсомолкой" своими соображениями о природе коронавируса.

- Это уже доказанный факт, все это настолько очевидно... Есть масса научных свидетельств о том, что этот вирус придуман искусственно, - заявила певица "Комсомолке". - Да, есть болезнь. Но она не такая страшная, как нам описывают. Всю жизнь люди болели, всю жизнь умирали, и даже больше, чем теперь. То, что происходит сейчас, - это глобальная зачистка планеты Земля. То есть кому-то захотелось резко сократить численность населения по миру, и он реализовал свой жесткий план.

В том, что за этим стоят только лишь человеческие умы, Лель сомневается. Она уверена, что сильные мира сего вступили в кооперацию с внеземными существами.

- Я бы сказала так: это придумали человеческие силы с помощью нечеловеческих. Есть же цивилизации, которые над нами, которые сильнее нас. Совсем скоро мы все-все узнаем. Кстати, послушаете Дэвида Айка, вы все поймете, - отметила звезда.

Американский конспиролог Айк, действительно, популярная фигура среди сторонников теории заговора. "Коронавирус и 5G - что происходит?!", "Обращение Дэвида Айка: а был ли Covid-19?", "Запрещенные интервью Айка", "Знаменитые династии и рептилоиды", - каких только заголовков не встретишь в Сети (и в этом случае речь о приукрашивании или кликбейте не идет - все это реальные темы обращения к последователям).

В случае с Катей Лель знания конспиролога легли в подготовленную почву. Напомним, певица уверяет, что в 16 лет ее похитили инопланетяне, после контакта с которыми девушка лишилась зубов.

- Они хотели меня забрать, но я сказала, что мне нужно еще много песен спеть. Сделать для людей много полезного и доброго. И он [инопланетянин] сказал: «Хорошо, я дам тебе еще время, но вернусь за тобой», - вспоминала певица в одном из последних интервью.

Кроме того, в предыдущем общении с "Комсомольской правдой" Катя Лель сообщила, что у нее есть два клона на других планетах.

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