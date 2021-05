Третий большой палец не лишний

Изобретательница со своим "Третьим большим пальцем".

Британские ученые из Института когнитивной нейронауки (Institute of Cognitive Neuroscience) и Оксфордского университета (University of Oxford) проверили, меняется ли что-то в работе мозга, если ему приходится управлять не пятью пальцами на руке, а шестью. Для этого они воспользовались разработкой Дэни Клоуд (Dani Clode) - своей коллеги из Университетского колледжа Лондона (University College London). Конкретно позаимствовали у неё «Третий большой палец» (Third Thumb) – роботизированное суставчатое устройство размером с человеческий большой палец, которое крепится на ладонь со стороны, противоположной родному пальцу. Управляется, реагируя посредством датчиков давления на сокращение мышц ладони.

Проведенное исследование позволило сделать три главных вывода. Во-первых, люди быстро обучаются пользоваться дополнительным пальцем, осваивая одной рукой манипуляции, для который обычно нужно две руки. Испытуемые, к примеру, держали в руке чашку, вместе с ней ложку, которой размешивали сахар.

А пальцам на второй руке можно телефон теребить.

Во-вторых, чтобы пользоваться шестым – искусственным - пальцем вместе с родными пятью, нужно задействовать дополнительные участки мозга. Это продемонстрировали томограммы.

И наконец, если «Третий большой палец», что называется, не удалять, то через несколько дней мозг начинает считать его родным, чуть перестраивает свою работу так, чтобы согласовывать совместные движения всех шести пальцев. А если от лишнего пальца все-таки избавиться, мозг какое-то время «сбоит» - плохо управляет пятью родными пальцами. Но потом нормальная моторика восстанавливается.

Руки загребущие.

Исследователи, которые опубликовали результаты своих экспериментов в журнале Science Robotics, полагают, что роботизированный палец позволит легко повысить ловкость рук. И к примеру, хирурги смогут работать без ассистентов. А для инвалидов или людей, которым хотя бы временно приходится действовать лишь одной рукой, польза очевидна.

КСТАТИ

Кто-то ловко шевелит своими родными шестью пальцами

Чуть раньше результаты, аналогичные британским, получили немецкие ученые из Университета Фрайбурга (University of Freiburg). Они экспериментировали со своего рода уникумами - людьми, у которых на руках имелись свои родные шесть пальцев. Пальцы - полноценные, с суставами и косточками, с собственными мышцами. Такой феномен носит название полидактилия, передается по наследству. Известны 4 гена, от которых пальцы множатся – в среднем у одного из тысячи человек. Множатся на руках и на ногах.

Шестой палец вырастает межлу большим и указательным.

Немцы тоже подметили удивительную ловкость шестипалых и усиленную работу их мозга.