Сбер запускает ТВ-медиацентр с умной камерой SberBox Top

Компания SberDevices представила на SmartDev, первой технологической конференции Сбера, совершенно новый для российского рынка продукт SberBox Top — ТВ-медиацентр с умной камерой, который дает возможность совершать видеозвонки, смотреть фильмы, слушать музыку, играть, управлять умным домом и даже заниматься спортом с отслеживанием корректности выполнения упражнений. Поскольку, как и во всех умных устройствах от Сбера, в SberBox Top «живут» виртуальные ассистенты Салют, он станет отличным помощником во многих бытовых вопросах. При этом SberBox Top объединяет в себе преимущества других устройств SberDevices — ТВ-приставки SberBox и смарт-дисплея SberPortal, выводя возможности домашних smart-устройств и взаимодействия с ними на качественно новый уровень.

ВЕРНЫЙ ДРУГ И ЛИЧНЫЙ ТРЕНЕР

SberBox Top может работать не только как обычная медиаприставка, но и как умная колонка в no-screen режиме, то есть при выключенном телевизоре. Ассистенты Салют ответят на любой вопрос, поддержат разговор, расскажут прогноз погоды и курсы валют, включат музыку, таймер, а также с их помощью можно управлять умным домом. SberBox Top и сам является устройством умного дома, а ещё может обучаться командам для управления вашим ТВ.

Семейство виртуальных ассистентов Салют также придёт на помощь, если нужно сделать запись в салон красоты или поликлинику благодаря консьерж-сервису «Дуэт». Одним из ключевых преимуществ нового девайса является мультимодальность — возможность управлять гаджетом и взаимодействовать с ним разными способами: с помощью пульта, который входит в комплект, голосом и жестами. Что касается управления голосом, на девайсе реализованы так называемые near-field (общение с девайсом через пульт) и far-field (свободное общение с девайсом на расстоянии) модели, последняя из которых позволяет управлять устройством, общаться с голосовыми ассистентами из любой точки комнаты.

Управление жестами дает возможность ставить лайки, начинать или останавливать воспроизведение и вызывать виртуального ассистента без слов. Помимо этого со SberBox Top можно совершать звонки по видео, общаться с друзьями, родственниками или коллегами на большом экране. Благодаря AI-камере с умным фокусом говорящего будет хорошо видно из любой точки помещения. Звонки работают на базе сервисов Telegram и Jazz by Sber — новой разработки Сбера, которая позволяет всем желающим создавать и проводить видеовстречи до 100 человек без ограничения по времени с возможностью синхронного прослушивания музыки и просмотра видео в интернете.

AI-камера также делает возможными тренировки с интерактивными приложениями для фитнеса и йоги. Она считывает положение тела и позволяет отслеживать правильность выполнения упражнений, а также прогресс в режиме реального времени на большом экране. Такая тренировка сопоставима с занятиями с персональным тренером, что особенно важно в видах спорта, в которых имеет большое значение положение тела.

Так, в приложении WellBell пользователь выбирает видеотренировку из предложенных записей, либо участвует в лайфстримах с тренерами. В тренировках есть соревновательный элемент — составляются рейтинги по интенсивности тренировки и количеству сожженных калорий.

А Zenia — первое приложение для йоги с виртуальным ассистентом предложит интерактивные занятия для всех уровней подготовки, проконтролирует правильность асан и даст подсказку, если что-то не получается.

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИГРЫ

SberBox Top вместе с игровым сервисом SberPlay открывает доступ к играм самых известных студий: современные игры с требовательной графикой запускаются на удалённых серверах, а SberPlay транслирует потоковое видео в HD-качестве на ваш SberBox Top, в качестве контроллера можно использовать телефон. В SberPlay есть также возможность играть в любую игру, которая уже приобретена пользователем.

А вместе с игрой BeatDancer, специально разработанной для устройств Sber, можно превратить свою гостиную в настоящий танцпол с дополненной реальностью. При этом, чтобы устроить дэнс-баттл, не нужны контроллеры, умная камера считывает положение игрока и выводит изображение на экран. Устроить настоящие танцевальные соревнования с друзьями можно в новом режиме «Турнир».

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА РАЗВЛЕЧЕНИЯ

SberBox Top превращает ваш ТВ в большой смарт-дисплей, обладая и всеми преимуществами классической ТВ-приставки. Смотреть фильмы можно через мультимедийный сервис Okko, также медиацентр предоставляет доступ к 240+ телеканалам через сервис «Смотрёшка». Послушать музыку можно в СберЗвуке, а каталог игр и приложений, доступных на устройствах от Сбера, постоянно продолжает расширяться. SberBox Top позволяет даже заказать продукты , не отрываясь от экрана, а при просмотре фильмов с функцией видеошопинга — купить вещи как на героях фильма в онлайн-магазинах партнёров или билеты авиакомпании S7 Airlines (сервис даже сам определит локацию, где происходит действие фильма, и предложит туда отправиться).

Для использования SberBox Top нужен лишь телевизор с HDMI-входом и питание от сети. Компактный размер (178 х 66 х 25,6 мм) и вес всего 300 граммов позволяют взять приставку с собой куда угодно — в отпуск, в поездку, на дачу — и чувствовать себя как дома с любимыми сервисами на большом экране.

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

SberBox Top — это устройство для всей семьи, которое поможет родителям вместе с детьми погрузиться в мир волшебных сказок с дополненной реальностью, примерить костюмы и маски героев популярных детских историй и стать участниками настоящего интерактивного AR-спектакля прямо на большом экране.

Устройство дружелюбно и безопасно для своих самых маленьких пользователей: доступен «Детский режим», который блокирует весь «взрослый» контент и платежи.

ПРИВАТНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Если пользователь не хочет, чтобы устройство реагировало на его жесты, и ему не нужно видео во время звонка, достаточно закрыть объектив механической шторкой — датчик отключит камеру на системном уровне. А если не нужен микрофон, можно отключить его нажатием кнопки mute, которая обесточит его на физическом уровне.

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«За десятки лет существования ТВ его функции практически не менялись, и даже подключение к интернету не добавило ему принципиально новых возможностей, - сообщил СТО «Сбербанк Груп», исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбера Давид Рафаловский. Поэтому SberBox Top — это совершенно уникальный девайс: он умеет всё то же, что и обычная ТВ-приставка, но с принципиально важным отличием — с выводом на большой экран, добавляя к телевизору камеру, микрофоны и большую вычислительную мощность, превращая ТВ в универсальный смарт-дисплей. Он объединил в себе лучшее от SberBox и SberPortal. Это SberBox с микрофонами и камерой или SberPortal с большим экраном! Работая над ТВ-медиацентром, мы в SberDevices стремились сделать по-настоящему центральную точку для любого дома, функциональную, удобную и отвечающую потребностям всех членов семьи».

ЦЕНА И ДОСТУПНОСТЬ

В комплект SberBox Top входят само устройство, пульт и батарейки, накладные джойстики, которые помогут превратить смартфон в настоящий геймпад, адаптер питания, HDMI-кабель, инструкция и стикеры. SberBox Top можно закрепить на телевизоре либо же расположить под ним. Электронная часть устройства — собственная разработка SberDevices: это та же технологическая платформа, как и на SberPortal. SberBox Top обладает мощными процессорами CPU, GPU и NPU для нейронных сетей. Все вычисления и обработка видео, алгоритмы компьютерного зрения для узнавания лиц и определения жестов работают в самом устройстве, а видеопоток с камеры не передаётся в облако.

С 20 мая SberBox Top доступен для предзаказа на сайте sber.ru/top/ и на следующий день - с 21 мая - на mvideo.ru. Стоимость устройства составит 14 990 рублей, а те покупатели, которые сделают полностью предоплаченный предзаказ, получат в подарок подписку Okko «Оптимум» на два года.