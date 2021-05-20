Медиапроект о благоустройстве Капотни получил главную интернет-премию WEBBY

Фото: АО "ТВ Центр"

Веб-проект творческой команды «Гигарамы», созданный пои поддержке пресс-службы «Газпром нефти», стал победителем XXV ежегодной международной премии в области интернета – The Webby Awards.

Это одна из самых авторитетных международных веб-премий. The Webby Awards – ежегодно отмечает лучшие проекты и компании в сфере интернет-контента. В 2021 году за призы боролись почти 13,5 тысяч работ, которые представили Google, Apple, Marvel, Universal Music, National Geographic, BBC, Netflix, HBO и многие другие.

Лучшие проекты определили интернет-пользователи и жюри, состоящее из профессионалов и экспертов цифровой индустрии.

Специальный проект «Пой, район!» в номинации «Лучший видеопроект» победил работы из США, Канады, Гонконга и Дании.

Российский медиапроект рассказывает о том, как городская программа «Мой район» и модернизация Московского НПЗ «Газпром нефти» меняют бывшую неприглядную окраину.

В интерактивном видеоролике показали превращение Капотни в современное общественное пространство с прогулочными дорожками на набережной, обустроенными площадками для пикников и занятий спортом, детскими городками.