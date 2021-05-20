Екатерина Климова с ранами на лице стала неузнаваема

В блоге знаменитость опубликовала видео. В кадре она из привычной шатенки преобразилась в блондинку с удлиненным каре Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Екатерина Климова перепугала поклонников. Красавица-актриса разместила в блоге видео, на котором ее никто не узнал.

Екатерина Климова - одна из самых красивых российских актрис. Глядя на 43-летнюю красавицу, сложно поверить, что она мама четверых детей от разных мужей. От первого избранника - ювелира Ильи Хорошилова она родила дочь Лизу. А от актера Игоря Петренко - сыновей Матвея и Корнея. Третьему мужу Геле Месхи подарила дочь Беллу. Впрочем, вот уже два года звезда находится в статусе разведенной женщины.

У артистки идеальная фигура и молодое лицо. Однако на днях звезда театра и кино показала себя совсем с другой стороны. В блоге знаменитость опубликовала видео. В кадре она из привычной шатенки преобразилась в блондинку с удлиненным каре. Но публику шокировало не это, а раны и шрамы на лице кумира. "Ребята не меняются совсем, а со мной, конечно, время сыграло злую шутку", - написала в блоге Климова.

"Катюша потерялась в этим образе, вернись, индивидуальность!", "Слишком непохожая на себя", "Не узнать!", "Ой! За что вас так", "Господи, не узнал", - пишут поклонники.

Вокруг личной жизни актрисы ходит не меньше разговоров. На вопрос светских хроникеров, легко ли она воспринимает ухаживания мужчины, Екатерина уточняет: "Своего мужчины?". При этом имя "своего мужчины" Климова раскрывать не спешит. "Чужим мужчинам не стоит за мной ухаживать", - заявляет кокетливо красавица.

Публика надеется, что их любимица воссоединится с третьим мужем Гелой Месхи. Дело в том, что он постоянно рядом с актрисой и ее четырьмя детьми. В тусовке не исключают, что актер вернулся в семью. Климова могла именно Гелу называть "своим мужчиной". Сам артист на все расспросы, в каких он состоит отношениях с бывшей женой, улыбается. "Замечательно все. Я чувствую себя в безопасности. Все живы, здоровы. У всех все хорошо", - говорит Месхи.