«Сказки Крохинских болот»: в память о затонувшем селе Крохино под Вологдой выпустили уникальный календарь

С 2011 года волонтеры занимаются спасением самого известного в России храма-маяка в Крохино Фото: предоставлено Центром возрождения культурного наследия «Крохино»

Сколько памятников и свидетельств многовековой истории мы утратили? Не сосчитать. И так не просто сегодня сохранить объекты культурного наследия, их историю. Уже много лет это делают волонтеры фонда «Центр возрождения культурного наследия «Крохино»» — с 2011 года они занимаются спасением самого известного в России храма-маяка в Крохино. В середине 1960-х годов в связи со строительством Волго-Балтийского водного пути сотни деревень и сёл в Вологодской области были затоплены: людей переселяли, дома разбирали, перевозили следом за хозяевами или сжигали, церкви разбирали по кирпичикам, сады вырубали.

— В итоге старинные многолюдные села превратились в пустынные болота. А вместе с селами под воду ушел огромный пласт истории, культуры, традиции и ремесел, — рассказали порталу Открытые НКО в фонде. — Так произошло и с селом Крохино, единственное, что выделило его из сотни ушедших под воду деревень – это сохранившаяся церковь Рождества Христова. Её не стали сносить, а оставили как маяк зоны затопления.

Активисты собирают личные истории бывших жителей села и их родственников Фото: предоставлено Центром возрождения культурного наследия «Крохино»

С 2018 года Центр возрождения культурного наследия «Крохино» не только занимается консервацией здания церкви, но и собирает данные в архивах и проводит личные интервью с бывшими жителями села и их родственниками для Музея Незатопленных историй. Это уникальный проект — по своему смысловому наполнению он находится где-то между «музеем памяти» в его современном понимании и теми экспонатами, которые этот музей обычно хранит.

— К 2020 году историй, воспоминаний, фотодокументов и архивных записей набралось столько, что мы решили создать художественный проект «Сказки Крохинских болот», — рассказывают в Центре возрождения культурного наследия «Крохино». — Цель проекта — привлечь внимание к истории старинного села Крохино, основанного в XV веке, и сохранить о нем память. Мы нашли 11 талантливых иллюстраторов, написали 20 историй-сказов, основанных на реальных или немного мифических историях из старой и новой жизни Крохино, подобрали к ним фотографии разных лет.

Календарем волонтеры хотят привлечь внимание к важности сохранения памяти о русском наследии. Фото: предоставлено Центром возрождения культурного наследия «Крохино»

В итоге из 12 историй сделали настенный календарь на 2021 год. Каждая основана на воспоминаниях переселенцев, которые до середины прошлого века жили в Крохино. Это танцы на берегу села, рыбный промысел, праздники, местные легенды, судьба храма и многое другое.

— Этим календарем мы хотим привлечь внимание к важности сохранения памяти о русском наследии. Ведь в 1961 году под воду ушло не село, а четыре века русской истории. И таких затонувших сел, городов, деревень в России много. Важно по частичкам собирать нашу историю и бережно ее хранить. Красивый календарь с удивительными, но в то же время документальными историями на каждый месяц, нам кажется удачным способом сохранить память, – отметила руководитель Фонда «Центр возрождения культурного наследия «Крохино» Анор Тукаева.

Из 12 историй сделали настенный календарь на 2021 год Фото: предоставлено Центром возрождения культурного наследия «Крохино»

20 календарей были переданы родственникам бывших жителей села, тем, кто связан с Крохино корнями, веками, родом и материнским молоком.

— Было удивительно видеть, как история затонувшего села передаётся из поколения в поколение, приобретая новые формы, но сохраняя суть.

В фонде уверены, что календарь станет родоначальником нового творческого витка, подтверждая, что форматов для работы с трудными страницами нашего общего прошлого много. Из остальных крохинских историй волонтеры планируют сделать набор открыток.

Статья вошла в число лучших материалов конкурса «Искусство созидать и помогать», который портал «Открытые НКО» провел при поддержке «Комсомольской правды». Проект «Открытые НКО» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.