Как прививка от коронавируса может повлиять на результаты анализов крови

Небольшие изменения в общем анализе крови в редких случаях могут быть спустя 5-7 дней после вакцинации Фото: Мария ЛЕНЦ

Продолжаем отвечать на самые частые народные вопросы о последствиях COVID-19 и вакцинации от коронавируса. Сегодня наш консультант - заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Наталья Пшеничная.

? Я прошла вакцинацию, вторая прививка была 6 мая (напомним, все три применяемые сегодня в России вакцины от коронавируса включают два укола с интервалом не менее 3 недель. - Ред.). У меня возникла необходимость сдать анализы - общий анализ крови, биохимию, гормоны щитовидной железы. Подскажите, пожалуйста, нужно ли перенести сдачу анализов на более поздний срок - например, через 3 недели после вакцинации вторым компонентом? Не будут ли искажены результаты, если сдать анализы крови раньше?

С уважением, Елена

- Небольшие изменения в общем анализе крови в редких случаях могут быть спустя 5-7 дней после вакцинации. Но эти изменения, если они возникают, бывают очень кратковременными. После них показатели приходят в норму уже через 2-3 дня.

Если у вас есть необходимость сдать анализы, можете смело это сделать спустя 10-14 дней после введения препарата. На биохимические показатели и уровень гормонов щитовидной железы вакцинация не влияет.

? Хочу сделать прививку от ковида. Но у меня в течение жизни трижды после укуса ос был анфилактический шок и отек Квинке. Мне 69 лет, риск заболеть ковидом велик. Но и страх неизвестности от введенной вакциы останавливает. Что бы вы посоветовали?

Наталья Венецкова

- Тяжелые аллергические реакции в анамнезе являются противопоказанием к любой вакцинации.

В вашем случае необходимо очень тщательно и постоянно соблюдать все меры неспецифический профилактики COVID-19. Все окружающие вас близкие люди также должны следовать этим правилам и провакцинироваться при отсутствии противопоказаний.

От редакции: к неспецифическим мерам профилактики ковида в первую очередь относятся: ношение масок и респираторов в людных местах, соблюдение дистанции с окружающими не менее 1,5 - 2 м, использование антисептиков либо мытье рук с мылом. Подробнее можно узнать о профилактике коронавирусной инфекции на официальном портале стопкоронавирус.рф.

? Подскажите, пожалуйста, можно ли мне делать прививку от коронавируса? Возраст 76 лет, был инфаркт, поставили четыре стента, мерцательная аритмия постоянная форма, ишемия, гипертония, тромбоз глубоких вен и проблемы с суставами - нужна замена тазобедренных и коленных. Показатель СОЭ высокий - 30 (этот параметр - один из показателей наличия воспаления в организме. - Ред.). Живу в Оренбургской области, кардиолога у нас нет.

Нина Новикова

- Вакцинироваться вам можно и нужно, так как вы в группе высокого риска по тяжелому течению коронавирусной инфекции. Предпочтительной вакциной для вас будет «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским научным центром «Вектор» Роспотребнадзора. Но даже после вакцинации важно постоянно соблюдать все рекомендованные меры профилактики (см. выше. - Ред.).

Перед прививкой вам обязательно нужно проконсультироваться с терапевтом, чтобы выбрать оптимальное время для вакцинации. К этому моменту ваше состояние должно быть стабильным и компенсированным (то есть без обострений хронических заболеваний). В любом случае окончательное решение о вакцинации и подборе наиболее подходящего препарата - за вашим лечащим врачом.

Уважаемые читатели! Если у вас есть вопросы о коронавирусной инфекции и вакцинации, присылайте их по электронной почте на адрес dobruhak@kp.ru c пометкой «Ковид-вопросы».

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