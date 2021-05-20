«Ставьте на мою досрочную победу, зацепите хорошие деньги»: Дмитрий Кудряшов о возвращении на ринг, промоушене Басты и бое Джиган — Емельяненко

Кудряшов, некогда один из самых талантливых российских боксёров, три своих последних боя проиграл. Теперь у него появился шанс реабилитироваться. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

«Русская кувалда» Дмитрий Кудряшов возвращается на профессиональный ринг спустя полтора года без боёв. Кудряшов, некогда один из самых талантливых российских боксёров, три своих последних боя проиграл. Теперь у него появился шанс реабилитироваться, и сделать это в поединке, где на кону будет стоять титул WBC Silver, а также возможность стать обязательным претендентом на бой за полноценное чемпионство мира. В соперниках — Евгений Романов, у которого за плечами огромная любительская карьера и ни одного поражения на профессиональном ринге. В прочем, уже 21 мая 2021 в БЦ «Химки» статистка может измениться.

Кудряшов сразу после церемонии взвешивания в московском клубе «Газгольдер» пообщался с корреспондентом «Комсомолки» и рассказал, почему он не должен уважать соперника, как планирует закончить и посоветовал ставить квартиру на его досрочную победу. Кудряшов также высказался о новом промоушене Gazfight, в рамках которого и состоится вечер бокса.

— Дмитрий, как вам сегодняшнее мероприятие?

— Для меня сегодня было счастливое взвешивание. Я первый раз за десятки лет не гоняю вес. Новая весовая категория для меня плюс (Кудряшов и Романов первыми в мире проведут бой в новой весовой категории бриджвейт — до 101,6).

— Уже появилась новая весовая категория. Будет ли и дальше в боксе меняться ситуация?

— Это же не изменение ситуации. Какая разница, если дерутся два больших парня. Мы любим наблюдать зрелище, которое происходит в ринге. А как называется вес — это дело функционеров.

— А у вас есть понимание, для чего он был придуман?

— Поняли, что есть большая разница между 100-килограммовым и 125-килограммовым боксёром. Наверное, только поэтому. Плюс, ребята, которые дрались в крузервейте, весили за 100 килограммов.

— В плане подготовки вам было проще?

— Конечно, не гонял вес, не ограничивал себя в еде и воде. А лучше или хуже — посмотрим завтра.

— А вы придерживаетесь определённого питания на сборах?

— Мой спонсор решил за меня все диетические вопросы. Я особо об этом не заморачиваюсь.

— Про Романову пару слов: вы сказали, что не должны его уважать.

— А я и не должен его уважать. Мне завтра бить его придётся, а он будет бить меня. Я не должен его любить. Все сентиментальные моменты после. А сегодня мы с ним соперники. Я не должен его любить. Мне он не нравится, я хочу его выиграть.

— С профессиональной точки зрения как его оцените? Какие у него сильные и слабые стороны.

— Он хороший боксёр, а на его сильные и слабые стороны посмотрел тренерский штаб. Над этим мы работали в тренировочном лагере.

— Кажется, для Романова предстоящий бой будет главным в его карьере. Как на нём это отразится? Будет ли он особенно мотивирован?

— Это будет зависеть от его психологической устойчивости. И это тест для него. На Романова возложили дополнительную нагрузку, ждут победы. Но все знают, что Кудряшов может испортить ему вечер. Всё будет зависеть от психологии.

— Сегодня у вас фейс ту фейс был. Не заметили в его глазах страх?

— Я на это не обращаю внимание. Измеритель всего будет в ринге. Мне всё равно на то, что происходит до этого момента.

— У вас уже в голове есть расклад и представление боя?

— Конечно, я должен выиграть этот бой. Ставьте на мою досрочную победу, зацепите хорошие деньги. Завтра не говорите, что я вам этого не советовал.

— Что касается нового промоушена Басты, как вам атмосфера как спортсмену?

— Это здорово, когда такие люди с огромной армией болельщиков приходят в этот спорт. Там уже неважно будет ли это дальше работать или нет. Пусть все эстрадные артисты открывают промоутерские компании и соревнуются между собой. Это даст толчок нашему виду спорта.

— Говорят, что поп-бокс это тоже толчок. Но Баста сказал, что не собирается организовывать такие бои, как Джига — Емельяненко. Вам такое по душе?

— Я не против. Если два мужика выходят и на кулаках выясняют отношения, это нормально. Не понимаю притязаний, когда говорят, что это дело только профессиональных боксёров. Почему два певца не могут выйти в ринг и подраться? Да, пусть дерутся. Это привлечёт много болельщиков, это хорошо. Я знаком и с Джиганом, и с Емельяненко. Со спортивной точки зрения мне не очень интересно. А как болельщик, я бы глянул этот бой. В каком состоянии сейчас Александр, можно только догадываться. Джиган тоже давно в ринг не выходил. Пусть дерутся, это лишняя популяризация спорта. Они же не выходят за барную стойку — кто больше выпьет.

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