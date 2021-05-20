Владимир Путин: Желающим что-то откусить от России мы зубы выбьем

Президент заверил, что наша страна не собирается милитаризировать экономику Фото: REUTERS

В четверг Владимир Путин провел заседание оргкомитета «Победа». Президенту рассказали о предложении присвоить 11 городам страны звание «Город трудовой доблести».

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пояснил Путину, что нужным критериям - достаточное количество госнаград за доблестную работу для фронта во время войны - отвечают города Красноярск, Северодвинск, Пенза, Киров, Коломна, Барнаул, Магадан. Тюмень, Рыбинск, Каменск-Уральский, Комсомольск-на-Амуре.

- Просим вас поддержать предложение о присвоении этим городам почетного звания, - обратился к президенту Турчак.

Путин предложение одобрил. И заявил о необходимости сохранить память о роли нашей страны во Второй мировой войне.

- Вирус беспамятства делает своей жертвой прежде всего молодых людей. И у нас тоже промывают мозги молодым людям так, что они часто забывают, о героическом подвиге их предков. Более того, начинают поклоняться тем, кто убивал их дедов и прадедов. Мы не должны допустить, чтобы такая ситуация развивалась! - настоял Путин.

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о поддержании воинских мемориалов за рубежом.

- Мы знаем о 12 тысячах воинских захоронений в 56 государствах, в них покоятся 4 миллиона 150 тысяч воинов. Пока идентифицирована 861 тысяча. Имена более 3 миллионов все еще неизвестны, - рассказал министр.

Шойгу сообщил, что до конца 2023 года будет создан интернет-портал, «объединяющий документы о военных действиях, в которых когда-либо принимала участие Россия». Он будет называться «Память народа, лента военной истории Отечества».

Замминистра иностранных дел Михаил Богданов рассказал президенту, что некоторые страны целенаправленно уничтожают наши военные памятники.

- В 1997 году в Польше был 561 советский воинский мемориал, осталось 112. На Украине жертвой антисоветской инквизиции становится все, что связано с нашей страной. В Киеве демонтировали памятник Суворову. Чехия демонтировала памятник Коневу, - констатировал Богданов.

В ответ Путин напомнил, что «во все времена происходит одно и то же».

- Нашей огромности боятся все, как сказал один из императоров. Все нас хотят где-то «укусить» или чего-то от нас «откусить», но они должны знать, те, кто собирается это сделать, что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно. И залог этому - развитие наших вооружённых сил, - заявил Путин.

При этом, президент заверил, что наша страна не собирается милитаризировать экономику.

- Россия в конце десятка стран (по размеру военного бюджета, — ред.). Впереди не только США, Индия, но и Саудовская Аравия, даже Япония, у которой и армии-то по закону нет.

Глава государства напомнил, что Россия тратит на оборону 42 миллиарда долларов в год, а США — уже больше 770 миллиардов.

- У нас самые современные силы ядерного сдерживания. У нас есть гиперзвуковое оружие, новые авиакомплексы, боевые корабли. За счет чего? За счет рачительного отношения к тем средствам, которые государство выделяет на оборону, - напомнил Путин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему Зеленский не простит себя из-за Путина

О чем глава Украины говорил на своей пресс-конференции к двухлетию президентства (подробнее)