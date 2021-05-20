«Знание» задает новые форматы и смыслы

Вел Круглый стол управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты Фирдус Алиев. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) предложил обсудить эту тему председателю координационного совета Российского общества «Знание», сенатору Любови Глебовой и руководителю практики политанализа ВЦИОМ Михаилу Мамонову, директорам Института новейших государств Алексею Мартынову и Центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" НИТУ "МИСиС" Владимиру Пирожкову, а также эксперту ЭИСИ Александру Рудакову.

Вел Круглый стол управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты Фирдус Алиев.

Поводом данного обсуждения послужило то, что 20 мая в 8 регионах страны стартовал просветительский марафон «Новое знание». Это можно считать отправной точкой для новых форматов, предлагаемых обществом «Знание» как современной высокотехнологичной платформы федерального охвата.

ЛАВРОВ ВСЕ ОБЪЯСНИТ

Сенатор Любовь Глебова представила свой взгляд на то, в каком направлении будет развиваться просветительская работа в стране, в частности патронируемая обществом «Знание»:

- В педагогической практике я встречалась с вопросом, на который не очень хотелось отвечать - доколе будем терпеть, что качество образования становится все ниже и ниже?! Нет, не качество образования меняется, а требования людей к образованию повышаются. Это, безусловно, является предметом анализа в государственной политике. На это обратил внимание президент. Знание и образование — не тождественные понятия. Мы - единственная страна в мире, которая с определенным объемом знаний дает и право на профессию. Знания издревле давались семьей, наставниками, соседями. В век IT-технологий, когда источников получения знаний стало заметно больше, чем мест, где происходит образовательный процесс — ученик, услышав учителя , залезает в интернет и говорит: нет это не так. Мы возвращаемся к слову «просвещение» и видим повышение интереса к тем, кто просветительскую деятельность осуществляет. В современных условиях потребности населения иметь знания и развивать их увеличиваются. При том поколенческий разрыв становится серьезным. На том языке, на котором говорит молодое поколение, не говорит поколение, которое родилось вчера. Появляется потребность общения молодежи не в рамках общеобразовательных программ, а вне их. И потому особенно актуальна обновленная работа общества «Знание» на обновленных цифровых платформах. Идет перезагрузка. Что видим интересного и ценного в работе общества «Знание»? Повышение научного, культурного, образовательного уровня. Решать такие задачи можно только в рамках новых технологий. Когда молодым предлагается выбор неких других смыслов в привычном им пространстве. Вот стартовала работа на 8 площадках. Спикеры там — очень разные люди. Но все они обладают теми опытом и знаниями, которыми только они могут поделиться. Например, глава МИДа Сергей Лавров, который обладает уникальными знаниями. А на соседней площадке — космонавт, который только что вернулся с орбиты. И это - только начало пути.

МАСК — НЕ ПРИМЕР

Владимир Пирожков говорил о том, что поможет нам выжит в мировой конкуренции

- Когда мы претендуем на мировое доминирование, надо иметь что-то, что заинтересует другие кластеры - США, Евросоюз и Китай. На старом багаже далеко не уедешь. Сколько разные страны тратят на программы обновления? 500 млрд долларов - расходы США, 370 млрд - Китай и около 40 млрд - Россия. Этого мало, особенно когда мы работаем рядом с Китаем, который в следующей пятилетке поднимает расходы на внедрение новых изысканий, разработок и технологий в 17 раз . Что нас сможет спасти — новый подход к картине прогресса. Мы должны стать очень находчивыми и очень интересными для мира, и палочка-выручалочка, правильный пример тут - это вовсе не Илон Маск. Если мы продолжим предлагать миру такие новые, прорывные проекты, как Спутник V— это будет замечательное решение. В 21 веке необходима способность к постоянному обучению. Ключевая ценность будущего - образование. Сегодня Британия получает больше доходов от своего рок-н- рола, чем от угольной промышленности. У нас есть «Сила Сибири», но где еще путь? Не уголь и газ, золото и серебро, а инновации и творчество могут показалось силу интеллигентных, образованных людей.

Каковы новые профессии будущего? Диспетчер полетов, психолог пост-пластической хирургии, персональный коллситифермер, дизайнер виртуальных миров, дизайнер виртуальной старости, дизайнер архитектуры генома. Креатив будет активно продаваться на фоне новых процессов. Нужны мечтатели о хорошем и добром - за ними будущее.

ЧТО ДАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ?

Михаил Мамонов рассказал, что думают социологи о новом подходе к просвещению — на основе данных соцопросов:

- Чего хотят люди от образования за пределами основного образовательного процесса? Как отвечают на вопрос, нужно или нет учиться на протяжении всей жизни? 72% россиян отвечают, что надо проходить обучение и осваивать навыки фактически непрерывно. И 38% полагают, о том что такую активность надо бы вести не только в молодые годы. Даже среди тех, кому за 60, такое мнение преобладает. То есть - это всеобщая установка.

73% заявили, что хотели бы пройти дополнительное обучение, которое позволило бы им дополнительные навыки получить. И это не проблема больших городов — тема актуальна повсеместно. Слабая дифференциация по группам по материальному положению — о том, что надо бы получить дополнительные знания и умения думают и в среднем классе. и малообеспеченные.

В разных возрастных группах довольна высока готовность к участию в разных образовательных программах. При том наши респонденты к дополнительному образованию относятся очень прагматично - а что конкретно им это даст? На первом месте - увеличение доходов, и лишь только на третьем — расширение кругозора.

Идея успеха при повышении образовательного уровня крайне важна для молодых респондентов - 47%, а на втором месте — возможность самореализации 42%.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Алексей Мартынов напомнил о том, что мечтатели двигают общество и прогресс:

- Я рад что общество «Знание» в своей первородной функции возрождается. Образование и знание вещи сопрягаемые, но разные. Помню детство, когда статус ученого-исследователя был романтизирован. И был культ получения знания. Чтобы быть современным человеком, надо было постоянно улучшать свой образовательный уровень. И очень здорово, что такой подход возвращается. Возрождение общества «Знание» ставит задачу переломить вообще нынешнее отношение к получение знаний. Дело не только в том, чтобы получить выгодную работу, но и в том чтобы что-то узнавать новое, что развивает тебя самого.

Вообще просветительская деятельность требует особого, отдельного внимание. Надо напомнить, что первое общество «Знание» родилось в 1947-м, когда стране надо было сделать быстрый скачок, рывок, уйти от послевоенной разрухи в космические дали.

И сегодня государственное внимание очень правильно. И вопрос не в капитализации - когда начинаем исходить из капитализации или из нужд конкретного капиталиста, это начинает отдавать сектанством. Общество «Знание» — это для всех. Когда мы вновь научимся мечтать — тогда станем многого добиваться.

БОРЬБА С НЕГАТИВОМ

Александр Рудаков говорил о том, что перезапуск «Знания» — это противостояние деструктиву:

- Перезапуск общества «Знание» мыслящими людьми встречен с энтузиазмом. Общественные ожидания велики —есть надежда на импульс к стратегическим изменениям в области просвещения.

Мы не можем допустить оккупации смыслового пространства нашей страны. Защита культурной идентичности стала не только важной задачей общества - но и государства. Есть много тревожных факторов, негативных тенденций и речь не только о фальсификаторах истории. Например новая хронология Фоменко — какая борьба идет за освещение каждого исторического факта: и того что касается фактов об СССР, о войне, о семейных отношениях Западные коллеги навязывают как истину в последней инстанции многие вещи, а наши ученые тут осторожны. И вот на площадке общества «Знания» они могли бы дать более ясные и аргументированные ответы. Чтобы не восторжествовала тенденция на демонизацию нашей истории, на умаление нашего вклада в мировой прогресс, на внедрение деструктивных смыслов.