Свобода продается: Корпорация Apple открыла властям Китая доступ к данным пользователей

Сейчас в Китае довольно жесткое законодательство в информационной сфере Фото: REUTERS

Корпорация Apple щедро делилась данными о пользователях с китайскими властями. К такому выводу пришли в результате своего расследования журналисты The New York Times.

Согласно их материалу, речь идет о масштабной программе слежки, которую через IPhone компания осуществляет за пользователями из Поднебесной. Вся информация со смартфонов хранится на специальных серверах на китайской территории. Казалось бы, ну и что такого? Да только вот проблема заключается в том, что «демократическая компания из Свободного мира» предоставляет полный доступ к своим данным Пекину безо всякого контроля.

Начнем с того, что на компьютерах в дата-центрах, особо не скрываясь, работают китайские госслужащие. Сама Apple перестала использовать особый протокол шифрования для своих девайсов после того, как власти КНР пообещали запретить использование «яблочной» техники в стране. Весомый аргумент, никто не захочет оказаться выкинутым с крупнейшего в мире рынка.

Дальше больше. СМИ удалось посмотреть внутренние документы американской корпорации и поговорить с 17 действующими и бывшими сотрудниками компании и четырьмя экспертами по безопасности, в результате чего стало ясно, что чем больше Пекин давит на Apple, тем больше та идет на уступки. Впрочем, американцев можно понять – практически все их устройства физически собираются в КНР, оттуда же приходит на счет корпорации пятая часть всех доходов. Какой капиталист в здравом уме будет рисковать так своими активами?

Даже в магазине приложений «App Store» для китайского рынка компания использует цензуру, чтобы ограничить доступ пользователей из Поднебесной к нежелательному для компартии контенту, в результате чего из него было удалено 55 тысяч программ, включая западные новостные рассылки, приложения для гей-знакомств и шифраторы, а также все, касающееся далай-Ламы. Да что там говорить, после жалобы некоторых китайских сотрудников с задней крышки смартфонов, продаваемых в КНР, была убрана надпись «Разработано Apple в Калифорнии».

Сейчас в Китае довольно жесткое законодательство в информационной сфере. В 2016 году власти одобрили закон о локализации данных, а в 2017 – начал работать акт о кибербезопасности, который чуть не «прикончил» систему облачного хранения данных iCloud. Тогда Apple, несмотря на требования законодательства США, запрещающего американским компаниям предоставлять информацию о своих пользователях властям КНР, и стала сотрудничать с китайским правительством.

Самая большая уязвимость для приватности «яблочных» устройств в Китае - те самые центры обработки данных, контролируемые официальным Пекином. Сами хранилища iCloud обрабатываются компанией Guizhou-Cloud Big Data, специально созданной для работы с ними и принадлежащей властям провинции Гуйчжоу. Чтобы придать всем этим мерам легальность, американская компания подготовил для китайских юзеров особое пользовательское соглашение, в котором говорится, что «Apple и Guizhou-Cloud Big Data будут иметь доступ ко всем данным, которые вы храните на устройстве». При этом китайцы будут иметь прямой физический доступ к оборудованию.

Впрочем, в свое оправдание американская корпорация утверждает, что «никогда не ставила под угрозу безопасность пользователей или их данных, ни в Китае, ни в других местах», а также заявила, что полностью контролирует ключи, используемые при работе с пользователями из КНР, да и вообще в Поднебесной применяет самые совершенные технологии по шифрованию, гораздо более продвинутые, чем в других странах мира. Да и приложения удалила только чтобы не нарушать местные законы.

Впрочем, есть одна странность. Согласно документам компании, Apple пыталась изолировать китайские серверы от остальной части хранилища iCloud, так как они фактически… принадлежат правительству КНР. Немножко «не бьется» с заявлениями компании.

Как считает известный американский китаевед и социолог Даг Гатри, которого Apple наняла в 2014 году для продвижения на китайском рынке, корпорация стала заложником Пекина. Заработав огромные деньги и воспользовавшись всеми преимуществами, которые предоставило правительство, теперь производитель гаджетов из Калифорнии просто не может это все потерять, так как это станет катастрофой. В результате американцы вынуждены идти на серьезные компромиссы.

Кстати, на этом фоне свой выпад в сторону американского гиганта сделал и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, заявивший:

- Каждый раз, когда мне приходится использовать iPhone для тестирования нашего приложения на iOS, я чувствую, что оказываюсь в Средневековье. Самое страшное в технологиях Apple, это то, что они делают из пользователей цифровых рабов. Приложения можно устанавливать только через App Store, а для резервного копирования данных — только iCloud.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Артур ХАЧУЯН, специалист по анализу данных:

- Чисто теоретически, чтобы знать уровень защищенности серверов Apple, надо залезть в них и посмотреть, какие методы защиты там используются. Вот только американская компания ни перед кем не раскрывает свои механизмы, и мы можем верить им только на слово. Сама Apple утверждает, что вся информация на iCloud зашифрована, и ни сама корпорация, ни владельцы серверов не могут вскрыть данные.

Кстати, даже нет контрольно-надзорных органов, чтобы проверить все эти утверждения. Правда, думаю, что китайское правительство, все-таки сможет туда залезть. Насчет наших властей не уверен. Официально в России имеются сервера Apple, но какие данные там хранятся, этого никто не знает.

Вообще Apple очень крутой производитель техники, которая защищена сразу «из коробки», что важно для «чайников». Для того, чтобы получить такой же уровень на «Андроиде» надо его долго настраивать и устанавливать много приложений. Но с другой стороны смартфоны на «Андроиде» позволяют обеспечить более высокий уровень безопасности грамотным пользователям с помощью разнообразных манипуляций.

А по поводу iCloud, я бы вообще никому не рекомендовал там хранить информацию, только на физическом устройстве.

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