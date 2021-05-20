Американцы сравнили рекламу призывной кампании армии США с российской: «Мы обречены!»

Один из пользователей соцсетей сравнил рекламные ролики американской и российской армий Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для планового пополнения своих рядов Армия США в этом году сделала акцент на рекламной кампании: на экраны ТВ вышли несколько роликов, рассказывающих о прелестях и выгодах армейской службы.

Кампания получила название – «Призвание» и состоит из пяти эпизодов, в которых рассказываются истории пяти американцев, связавших свою жизнь с военной службой.

Разумеется, что все истории были не только политкорректными, но и инклюзивными. Под инклюзивностью в США сегодня почти всегда подразумевается наличие в том числе и в армейских рядах геев, лесбиянок, трансгендеров и прочих представителей сексуальных меньшинств.

Первый ролик – о капрале Эмме Мелоунлорд, выросшей у мам-лесбиянок – сразу наделал шума не только в США, но и во всем мире.

За этой видеоисторией последовали другие, вызвавшие волну не столько разочарований, сколько испуга в Новом свете. Тем более, что один из пользователей соцсетей сравнил рекламные ролики американской и российской армий, особо отметив их разительный контракт в аспекте того – как и каких солдат ждут в Армии России.

Подавляющее количество комментариев пользователей в американском сегменте соцсетей отражает общий настрой:

- Мы обречены.

- Армия русских рассчитана на то, чтобы рушить и убивать. Наша — чтобы внушать афганским племенам, что такое микроагрессия и критическая расовая теория.

- Для тех, кто твердит: «Но американские вооруженные силы лучше». Да, потому что они раньше строились по тому же принципу, как нынешние российские. Когда Китай и Россия обгонят США, все будут знать, как им это удалось.

- Это жалко и постыдно. Армия, которой мы привыкли гордиться, была другой. Наши военные заслуживают лучшего, а не этого дерьма.

- А другой армии у нас нет? Увы. Рыба гниет с головы, так и наше общество. Президент Трамп попытался остановить это разложение, но не успел. Теперь наш главком — маразматик Джо Байден. Так что очень подходящая реклама.

- Величайшая уловка дьявола: он внушил американцам, что политкорректность спасет им жизнь. А вторая: он убедил мир, будто выборы выиграл Байден.

- Еще пару лет назад наши военные снимали действительно толковые ролики — там рассказывалось, какие крутые наши морпехи, армия и флот, и молодежи от этого хотелось служить. А теперь это больше на какую-то шутку глупую смахивает.

- Чепуха какая. Военным чинам надо вспомнить, что к чему: армия нужна, чтобы выигрывать войны, а не упражняться в социальной справедливости.

- Я давно в запасе. Неприятно признавать, но после этой рекламы я скорее поставлю на русских. Еще раз спасибо, демократы.

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