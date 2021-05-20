Боксёр Евгений Романов ответил на слова Дмитрия Кудряшова о неуважении: "Может говорить, что захочет. Увидимся с ним в ринге"

Евгений Романов — чемпион WBO Global, соискатель титула WBC SIlver и претендент на право сразиться в ринге за большой чемпионский пояс. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Уже в эту пятницу, 21 мая, произойдёт знаковое событие в мире бокса по нескольким причинам: первый в истории бой в новой весовой категории бриджвейт, возвращение на ринг после полуторагодичного отсутствия Дмитрия Кудряшова и определение обязательного претендента на пояс чемпиона мира WBC.

Помимо Кудряшова, возможность сразиться за большой титул может получит Евгений Романов. Романов не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге за 15 проведённых боёв. При этом за его спиной и огромная любительская карьера. Многие считают, что свой главный нокаут он совершил именно там. 29 февраля 2008 года Романов нокаутировал Деонтея Уайлдера.

Теперь Евгений Романов — чемпион WBO Global, соискатель титула WBC SIlver и претендент на право сразиться в ринге за большой чемпионский пояс. Но для этого нужно одолеть Дмитрия Кудряшова на ринге новой промоутерской организации Gazfight.

— Настой перед боем отличный. Наконец-то закончилась подготовка. Могу сказать, что я набрал отличную форму. Хорошо, что мы знали соперника сразу. Готовился специально под него, работал под Кудряшова. В остальном никак не отличалась. Конечно, буду выступать в новой весовой категории. Кстати, идея мне очень понравилась. Есть люди, которые выходили в один ринг с разницей в 40 килограмм. 101,6 — идеальная категория для меня. Особо не гонял. Пару килограмм убрал, водички поменьше пил, вес сам немножко ушёл. Хочется, чтобы уже поскорее закончилась процедура взвешивания, все формальности. Хочется в бой, — раскатал корреспонденту kp.ru Евгений Романов.

Поединок Кудряшов — Романов станет главным событием вечера бокса Gazfight 1. На церемонии взвешивания рэпер Баста получил боксёрскую лицензию от генерального секретаря Федерации бокса России Кирилла Щекутьева, и уже завтра состоится первое шоу новой промоутерской организации. Евгений Романов оценил новый промоушен и организацию боя.

— То, что они сумели организовать промоутерскую компанию, это очень хорошо. Для боксёров в первую очередь. Он же планируют постоянно проводить шоу, большие шоу. Это очень хорошее дело. Баста — человек не из мира спорта? Ничего страшного в этом нет. Главное, чтобы было желание. Он помогает спорту, в частности профессиональному боксу, — рассказал Романов.

Соперник Романова Дмитрий Кудряшов неоднократно заявлял, что не будет уважать соперника в ринге. Плюс, Кудряшов опытнее и именитее Романова на профессиональном ринге. Евгений рассказал, как отнёсся к его словам про уважение и оценил уровень оппонента.

— Всё увидим в ринге. Я не знаю, как он готовился, но мы знаем друг друга. Не готов говорить о его слабых сторонах, я с ним не боксировал. Да, у него был большой перерыв в полтора года, но на меня это никак не влияет. Лучше у него спросите, какого это. Я просто занимаюсь своим делом. Я как работаю, так и работаю. Готовился в течение трёх месяцев. Он говорил, что не уважает меня? Кудряшов может говорить, что захочет. Увидимся с ним в ринге. В ответ ничего не буду говорить. Я не знаю какой он человек. Но обиды нет. Пожать руки после боя? Почему нет?

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