Россия начинает чемпионат мира по хоккею матчем с Чехией. Фото: REUTERS

Сборная России стартует на чемпионате мира по хоккею 2021 матчем против команды Чехии. Встреча пройдет 21 мая 2021 года в Риге на стадионе "Олимпийский спортивный центр". Матч Россия - Чехия будет одним из первых поединков ЧМ-2021 по хоккею. Именно с этой командой наши играли в последнем матче Евротура, проиграв со счетом 0:4. Теперь - время первой игры на ЧМ-2021.

Российская команда уже несколько дней как находится в Риге. Сборная под началом Валерия Брагина уже прошла этап карантина после коронавируса. И в это время она проводила тренировки в номерах по Zoom.

Россияне уже провели тренировку в Риге. Фото: REUTERS

Но уже получила допуск на лед. С чехами наши играли свой последний на текущий момент матч чемпионата мира - в 2019 году Россия победила Чехию 3:2 по буллитам в матче за 3-е место.

Прямую видеотрансляцию матча Россия - Чехия онлайн, который пройдет 21 мая на чемпионате мира по хоккею 2021, можно бесплатно будет увидеть в прямом эфире на Первом канале, начиная с 16:05 по московскому времени.