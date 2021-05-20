Ани Лорак потеряла бизнес после секс-скандала с Меладзе

Ани Лорак столкнулась с настоящей травлей Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певица Ани Лорак после своих скандальных откровений о домогательствах продюсера Константина Меладзе столкнулась с настоящей травлей. В шоу-бизнесе, где у братьев Меладзе по-прежнему большие связи, певицу не поддержали, а по Сети и вовсе расползлись разнообразные пасквили: мол, Лорак и петь-то не умеет, и вообще, непонятно, где деньги берет на свои концертные шоу... Как подметили в блогосфере, от этих сообщений попахивает заказным душком, - уж не месть ли это за честную исповедь? Так или иначе, после бурных сетевых склок звезда от греха подальше решила отказаться от своих слов, мол, ее неправильно поняли...

Однако, на этом неприятности артистки не закончились. По данным kp.ru, на днях налоговая служба начала ликвидацию ее компании "Ани Лорак Продакшн". Причина столь радикальных мер, на первый взгляд, ерундовая: юридический адрес фирмы не соответствует фактическому. Что это значит, "Комсомольской правде" объяснил юрист Михаил Алексеев, который часто разбирает громкие дела в своем телеграм-канале "Форс-мажор".

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

- История с ликвидацией компаний в связи с недостоверным адресом - на самом деле, очень распространенное явление, - говорит юрист. - И под каток этого правила попало великое множество самых разных бизнесов, в том числе звездных. Смысл в том, что у любого юрлица должен быть конкретный юридический адрес, по которому фирма реально будет находиться.

В разные годы, по словам юриста, государство по-разному относилось к этой норме. Например, раньше компании за годы работы могли сменить множество локаций, и ничего им за это не грозило.

- Однако, в борьбе с фирмами-однодневками и прочими недобросовестными лицами налоговая служба начала серьезно шерстить эту сферу, - рассказывает Михаил Алексеев. - Сотрудники ФНС конкретно ногами доходят до компаний, зарегистрированных в своем районе, и проверяют, есть ли юрлицо по этому адресу, или нет. В последнем случае ставится отметка в ЕГРЮЛ о том, что сведения недействительны. С этого момента у ООО есть некоторое время, чтобы изменить ситуацию, связавшись с проверяющими. Если же этого не происходит, налоговая начинает процедуру ликвидации организации, которая длится несколько месяцев. Если фирма вновь никак себя не проявит, то она будет ликвидирована безвозвратно.

КАКИЕ БУДУТ ПОСЛЕДСТВИЯ?

С помощью адресного "кнута" зачастую вычищаются недействующие, "спящие" ООО. Однако, немало случаев, когда под жернова ФНС попадает вполне добросовестный бизнес. ООО может быть вполне успешным, просто, переехав в другой офис, руководитель забыл поставить в известность налоговиков.

- ООО "Ани Лорак Продакшн", учредителем и директором которой является Каролина Куек (настоящее имя певицы. - Ред.), тоже была вполне приличная, - отмечает юрист. - По крайней мере, по последней бухгалтерской отчетности за 2019 год, выручка составляла 40 миллионов, прибыль - 15 млн. Теперь, если фирма будет закрыта из-за недостоверного адреса, артистка будет наказана: несколько лет она не сможет открывать и возглавлять компании.

ЗАЧЕМ ИМЕТЬ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ФИРМ?

Между тем, у звезды останется ИП Куек Каролина Мирославовна: его ФНС не может закрыть под общую гребенку. Казалось бы, зачем плодить столько организаций?

- Главный отличительный признак ИП и ООО - принцип распоряжения наличными деньгами, - продолжает Михаил Алексеев. - Первое юрлицо может делать это, как угодно, лишь бы платило налоги. А второе сильно ограничено: нельзя по собственному желанию взять и снять деньги, потратив их на личные нужды. Используют сразу две фирмы по разным причинам: где-то одна система налогообложения, где-то другая; иногда контрагентам выгоднее работать с ООО, чем с ИП.

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