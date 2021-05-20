Что происходит в сборной России перед матчем против Чехии на ЧМ по хоккею: последние новости на 20 мая 2021

Российская сборная на тренировке перед стартом ЧМ-2021 по хоккею. Фото: REUTERS

В пятницу, 21 мая, в Риге сборная России начинает свой путь на чемпионате мира по хоккею 2021 года. Команда под началом Валерия Брагина находится в Латвии уже несколько дней и успела провести немало тренировок на местном льду, выйдя из карантина по коронавирусу. "КП" рассказывает о последних новостях из стана нашей команды на 20 мая 2021 года.

Перед своей третьей тренировкой на льду "Олимпик-центра" российская команда провела одну из традиционных для чемпионатов мира церемоний, проведя командное фотографирование. Именно это фото будет потом использоваться на всех официальных ресурсах по ходу предстоящего турнира.

Россияне уже провели тренировку в Риге. Фото: REUTERS

Что касается тренировки, то у нас по индивидуальной программе работа Василий Подколзин. А в первую заявку у нас попали 17 хоккеистов - 15 полевых и 2 вратаря. В день матча она, как отмечает пресс-служба сборной России по хоккею, заявку дополнят.

Наша команда провела занятие в двух группах.

В первую вошли:

Вратари: Самонов, Бочаров.

Белые: Зуб – Задоров, Барабанов – Шалунов – Окулов.

Синие: Гавриков – Проворов, Слепышев – Карнаухов – Григоренко.

Красные: Ожиганов – Рафиков, Галимов – Морозов – Бурдасов.

Черные: Дронов – Марченко, Швец-Роговой – Каменев – Воронков.

Во второй группе работали:

Вратари: Бочаров, Федотов.

Толчинский – Сафонов, Тимкин, Кузьменко.

Нашу команду на турнире в Риге возглавляет Валерий Брагин. Фото: REUTERS

Что касается настроения наших игроков перед турниром, то в целом все готовы к турниру.

- Думаю, вспоминать игру предыдущую с чехами не стоит, потому что Евротур и чемпионат мира – это совсем разные турниры. И много ребят подъехало новых – думаю, будет намного лучше, намного интереснее игра. Конечно, ожидаем победы – чего еще можно ожидать? Для этого мы сюда и приехали – только за победой, - говорит наш форвард Владислав Каменев.

Отдельно игрок отметил свою радость от попадания на турнир, поскольку для него это - первый взрослый чемпионат мира:

- Когда я попал в заявку, родители были очень рады. И я сам очень рад был – все-таки первый чемпионат мира взрослый. Мне кажется, каждый мечтает попасть на такого уровня турнир. Родственники все, друзья тоже обрадовались, пожелали удачи. Весь Орск тоже знает – хоккейный город у меня, все следят и все будут поддерживать, - сказал Каменев в интервью пресс-службе сборной России.

Форвард сборной России Артем Швец-Роговой уже горит желанием вступить в бой на чемпионате мира по хоккею:

- Быстрее бы все уже началось! Мы проделали много работы, уже месяц тренируемся. Ожидания? Все-таки тот матч был товарищеским, так скажем. Здесь уже всё будет немного иначе, ведь это чемпионат мира. И посмотрим. Будем играть на победу каждую игру, а там уж как бог даст. Будем стараться. Пусть болельщики поддерживают нас, ведь на трибунах их не будет, - говорит игрок.

А вот форвард Евгений Тимкин отметил, что даже вопреки атмосфере пандемии коронавируса, ведь турнир проводится в "пузыре", нашей команде устраивают уют как могут:

- Раздевалка в олимпийском центре очень интересно сделана – открытое помещение, разделенное перегородками. Но наши сервисмены – большие молодцы, развесили везде нашу символику, сделали все, чтобы мы чувствовали себя как дома, - сказал Тимкин.

Наши парни уже провели немало тренировочных занятий в Риге. Фото: REUTERS

А защитник Рушан Рафиков поведал о наставлении от своих родных перед отправкой на чемпионат мира в Ригу:

- Для меня это первый чемпионат мира, поэтому родители и родственники были очень рады за меня, пожелали большой удачи и сказали: «Без золота не возвращайтесь». В это трудное время, когда нельзя присутствовать на трибунах, призываю наших болельщиков поддерживать нас у экранов телевизоров. Их поддержка сейчас, как никогда, нужна нам, - сказал хоккеист в интервью пресс-службе сборной России.

Матч Россия - Чехия в рамках чемпионата мира по хоккею 2021 пройдет 21 мая и начнется в 16:15 по московскому времени.