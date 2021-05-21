Анекдоты: Идея штрафовать жителей страны за отсутствие денег буквально носится в воздухе

- Капитан, у меня две новости! Хорошая и плохая.

- Начните с хорошей!

- Крыс на корабле больше нет.

* * *

Помните, как мы сидели на занятиях по психологии и физиологии, изучая собаку Павлова? Долго смеялись, какие глупые у него собаки.

А потом звенел звонок, и мы шли в столовую.

* * *

- У вас разрешение на ношение оружия есть?

- Свидетельство о браке подойдет?

* * *

Человек, который смотрит в обе стороны, когда переходит улицу с односторонним движением, - это не пессимист. Это русский, живущий в городе.

* * *

- Я не буду вас осматривать, пока вы не наденете маску!

- Простите, а вы точно стоматолог?

* * *

Всех иностранцев, желающих получить российское гражданство, надо сначала на 3 года прикреплять к российской районной поликлинике. Выживут - получат, не выживут - не заслужили.

* * *

- Алло! Это телеведущий Соловьев!

- Каких еще соловьев? Куда ведущий?!

* * *

Петрович хотел жениться на умной, красивой и богатой.

Пришлось три раза жениться.

* * *

- Как привился?

- Нормально! Вот только щупальца очень чешутся и панцирь пока мягкий…

* * *

Решил перейти на здоровое питание. Чистил мандаринку, а сок как брызнет мне в глаз!

Колбаса бы так никогда не сделала.

* * *

Дороги в городе были настолько плохими, что, когда врачи скорой говорили: «Мы его потеряли!» - водитель разворачивался и ехал искать пациента.

* * *

Петров никогда не бывает один. Он обязательно Ильф и Петров, Петров и Васечкин, Петров и Боширов.

А если он один, то Петров-Водкин.

* * *

- Вас не узнать.

- Что, хорошо выгляжу?

- Да не в этом дело. Вы кто?

* * *

В Одессе:

- Алло, это вы объявили вознаграждение за пропавшую собачку?

- Да! А шо, вы ее нашли?!

- Еще таки нет. Но хотелось бы получить аванс.

* * *

- А давайте напьемся и расскажем друг другу все, что боялись сказать трезвыми!

- Честно говоря, следователь вы так себе...