Анекдоты: Идея штрафовать жителей страны за отсутствие денег буквально носится в воздухе

- Капитан, у меня две новости! Хорошая и плохая.
- Начните с хорошей!
- Крыс на корабле больше нет.
* * *
Помните, как мы сидели на занятиях по психологии и физиологии, изучая собаку Павлова? Долго смеялись, какие глупые у него собаки.
А потом звенел звонок, и мы шли в столовую.
* * *
- У вас разрешение на ношение оружия есть?
- Свидетельство о браке подойдет?
* * *
Человек, который смотрит в обе стороны, когда переходит улицу с односторонним движением, - это не пессимист. Это русский, живущий в городе.
* * *
- Я не буду вас осматривать, пока вы не наденете маску!
- Простите, а вы точно стоматолог?
* * *
Всех иностранцев, желающих получить российское гражданство, надо сначала на 3 года прикреплять к российской районной поликлинике. Выживут - получат, не выживут - не заслужили.
* * *
- Алло! Это телеведущий Соловьев!
- Каких еще соловьев? Куда ведущий?!
* * *
Петрович хотел жениться на умной, красивой и богатой.
Пришлось три раза жениться.
* * *
- Как привился?
- Нормально! Вот только щупальца очень чешутся и панцирь пока мягкий…
* * *
Решил перейти на здоровое питание. Чистил мандаринку, а сок как брызнет мне в глаз!
Колбаса бы так никогда не сделала.
* * *
Дороги в городе были настолько плохими, что, когда врачи скорой говорили: «Мы его потеряли!» - водитель разворачивался и ехал искать пациента.
* * *
Петров никогда не бывает один. Он обязательно Ильф и Петров, Петров и Васечкин, Петров и Боширов.
А если он один, то Петров-Водкин.
* * *
- Вас не узнать.
- Что, хорошо выгляжу?
- Да не в этом дело. Вы кто?
* * *
В Одессе:
- Алло, это вы объявили вознаграждение за пропавшую собачку?
- Да! А шо, вы ее нашли?!
- Еще таки нет. Но хотелось бы получить аванс.
* * *
- А давайте напьемся и расскажем друг другу все, что боялись сказать трезвыми!
- Честно говоря, следователь вы так себе...