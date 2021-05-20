"Волшебство", съемки на Сейшелах и родители вернули "Дом-2" в золотой период

Подружки Бородина и Орлова довольны — сохранили работу на «Доме-2». Зарплату им не урезали, поэтому улыбаются искренне

«Дом-2» выходит ровно месяц в обновленном формате – теперь на телеканале «Ю». В мае проекту-долгожителю исполнилось 17 лет. Перерыв случился лишь однажды с января по апрель этого года – после того, как «Дому-2» отказали в эфире на ТНТ шоу искали новый теледом. Вот уже месяц «Дом-2» выходит днем и поздним вечером (по три часа в сутки) на канале «Ю». Вопреки прогнозам шоу не провалилось и закрывать его новый вещатель не собирается. Мы посмотрели: что же происходит на «Доме-2»?

«Останься во мне подольше», «мам, тебе не нравится, что я волшебством с ним буду заниматься», «мне не нравится, когда на матах со мной общаются» - разговорчики в обновленном «Доме-2» все еще не об искусстве. Проект стал отдаленно напоминать шоу своего «золотого периода», когда рейтинги были высокими. Продюсеры и сценаристы стараются использовать находки прошлых лет: обсуждают «волшебство» (так называют секс на проекте), поют, приглашают родителей участников.

На проекте появилась мама одной из участниц, которая тут же стала оппозицией ухажеру дочери. Вернется «Дом-2» и на съемочную площадку на Сейшелы – въезд туда в пандемию разрешен. Съемку на островах прекращали из-за нерентабельности. Теперь на проекте объявили вокальный конкурс – победители поедут на каникулы на Сейшелы.

На полиграфе пытали Алексея Адеева о его отношениях с Надеждой Ермаковой в прежние времена – бил ли, пытался изнасиловать ее? В общем, страсти кипят. Традиционно есть группа положительных персонажей и плохишей. Звезда прежних лет Глеб Жемчугов в прежнем тяжелом весе крутит роман с молоденькой участницей Настей Роинашвили - из новеньких лиц «Дома-2».

А эта смелая женщина в купальнике Наталья Роинашвили — единственная пока на Поляне мама участницы на «Доме-2». Не удивимся если и она устроит личную жизнь — взрослые мужчины на проекте есть

Соведущая «Дома-2» Ольга Орлова высказалась о первом месяце эфиров: «Мне кажется, что проект стал похож на тот старый «Дом-2», который был когда-то в те давние времена. Мне очень нравятся участники, я считаю их яркими, интересными. Мне нравятся молодые ребята, которые пришли, они все со своим стержнем. Новое поколение готово искать любовь на проекте, у них получается – это заканчивается свадьбой, рождением детей. Это проект о том, что обычно происходит у людей, но не афишируется, не показывается. Здесь формат реалити-шоу, где мы видим все. Это проект и про человеческие слабости, и про сильные стороны, про любовь прежде всего. Проект интересен подросткам, людям, которые могут в телевизоре себя увидеть – могут посмотреть на себя со стороны, через наших участников. Проект и для психологов, которые изучают человеческие души – видят психотипы разных людей».

Показательным оказался ответ 43-летней Ольги Орловой на вопрос о том, отпустила ли она бы сына на «Дом-2». Оказывается нет, так как он студент – должен сначала получить образование, закончить институт, а потом идти работать. Верные жизненные приоритеты у ведущей «Дома-2». Университеты «Дома-2» - не для детей звезд.

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