Зачем академик Сахаров променял науку и обласканность властью на ссылку

Коллеги Сахарова до конца не понимали, почему вообще академик бросил все научные достижения и ударился в диссидентство Фото: фотохроника ТАСС.

21 мая - 100 лет со дня рождения создателя «кузькиной матери» Андрея Сахарова. При помощи писателя Николая Андреева, автора книги «Жизнь Сахарова», и физика Бориса Альтшулера, знавшего академика лично, «КП» ответила на неудобные вопросы о жизни физика.

КТО ПАПА?

До 7-го класса Андрей учился дома. Его воспитывал отец - физик, создатель известного задачника Дмитрий Сахаров. Отсюда у будущего академика и интерес к науке. А после физфака МГУ Андрей был аспирантом под руководством будущего нобелевского лауреата Игоря Тамма.

Отцовство водородной бомбы сейчас связывают с одним Сахаровым. Но так ли это на самом деле?

- Советская разведка в 1945 году смогла украсть документы по первой американской водородной бомбе. Сначала ученые хотели сделать ее копию, но быстро стало понятно, что американцы использовали тупиковую неэффективную схему (ядерщики в США от нее отказались лишь в 1950 году). Несколько лет группа академика Якова Зельдовича пыталась придумать схему лучше, но безрезультатно. Тогда в 1948-м в физических институтах СССР были созданы «группы поддержки», которые тоже занялись разработкой водородного заряда с нуля. Одну из групп возглавлял Тамм. И молодой ученый Андрей Сахаров предложил совершенно новую схему атомной бомбы. Ее назвали «слойкой Сахарова» - в заряде разные материалы чередовались слоями. Поэтому Сахаров и отец бомбы, - рассказал Альтшулер.

Николай Андреев полагает, что отдавать все лавры одному нечестно.

- Да, Сахаров придумал идею «слойки», но она бы не сработала без физика Гинзбурга. А Курчатов, Харитон и Зельдович сделали для появления водородной бомбы даже больше, чем Сахаров, - уверен Андреев.

Андрей Сахаров и Игорь Курчатов. Фото: Дмитрий ПЕРЕВЕРЗЕВ/sakharov.space

Как бы то ни было, в 1953 году, после успешного испытания водородной бомбы, Сахаров стал академиком и лауреатом Сталинской премии (через год - еще и Героем Соцтруда). Гинзбург получил только Сталинскую премию. Сахаров - редкий случай - стал академиком, минуя звание члена-корреспондента. Злые языки говорили, что это было сделано, чтобы уменьшить процент евреев в академии, ведь Сахаров - русский.

А в 1956-м Сахаров получил уже Ленинскую премию и вторую Звезду Героя Соцтруда. В 1962-м стал трижды Героем. Власти подарили ему дачу в Жуковке и машину «Победа».

В закрытом городе Саров Сахаров был единственным, у кого в кабинете был персональный туалет.

Но все знавшие академика говорят, что физик не гнался за благами. Когда в 1969-м от рака умерла первая жена Сахарова Клавдия, академик снял со сберкнижки 139 тысяч рублей (он так и не потратил обе свои премии) и пожертвовал их Красному Кресту на онкоклинику.

Водородная бомба мощностью в 50 мегатонн. В создании бомбы принимал участие академик Андрей Сахаров Фото: фотохроника ТАСС.

УДАРИТЬ ЦУНАМИ ПО США?

Сахаров писал в своей книге «Воспоминания»: «После испытания «большого» изделия (59-мегатонная бомба, взорванная в 1961 году. - Ред.) меня беспокоило, что для него нет хорошего носителя (бомбардировщики не в счет, их легко сбить) - в военном смысле мы работали впустую. Я решил, что таким носителем может стать большая торпеда, запускаемая с подлодки… Разрушение портов взрывом «выскочившей» из воды торпеды со 100-мегатонным зарядом неизбежно сопряжено с очень большими человеческими жертвами». Такой торпедный удар должен был привести к цунами.

Позже Сахаров отказался от идеи цунами: слишком жестоко.

«Я обсуждал этот проект с адмиралом Фоминым. Он был шокирован «людоедским» проектом и заметил, что военные моряки привыкли к открытому бою и для него отвратительна мысль о массовом убийстве. Я устыдился и больше никогда ни с кем не обсуждал свой проект», - писал в своих «Воспоминаниях» ученый.

Однако идея Сахарова оказалась пророческой. Известно, что сейчас Россия готовит «Посейдон» - 100-тонную торпеду «судного дня» с ядерным зарядом, которой в США боятся намного больше любых ракет.

АКАДЕМИК ИЗМЕЛЬЧАЛ?

А вот два главных своих ненаучных достижения Сахаров (удивительно!) направил против своего же научного прорыва.

- В 1963-м СССР, США и Великобритания подписали договор о запрете ядерных испытаний в атмосфере, космосе и воде. Идеологом соглашения стал Сахаров. Ученый лично обратился к Хрущеву с предложением ограничить атомные взрывы, - рассказал Андреев.

Сахаров упирал на то, что после каждого ядерного взрыва поднимаются тучи радиоактивной пыли. Она оседает на «десятках тысяч квадратных километров», увеличивая риск людей заболеть раком. Сложно подсчитать, сколько людей сберегла от онкологии эта инициатива Сахарова.

- В июле 1968 года газета NY Times напечатала самую известную работу Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Академик писал, что ни одна страна с атомным оружием не должна иметь слишком сильную систему ПРО. Иначе появляется соблазн нанести первый атомный удар, не опасаясь гарантированного ответа. Рассекреченные документы КГБ говорят, что статью Сахарова изучили в Политбюро еще до ее публикации на Западе, и Брежнев был согласен с мнением Сахарова по ПРО. А в 1972 году СССР и США уже подписали договор об ограничении противоракетной обороны, - вспоминает Альтшулер.

Андрей Сахаров вместе со своей второй женой Еленой Боннэр Фото: фотохроника ТАСС.

Сахаров своим научным авторитетом и доступом к руководству СССР буквально делал мир безопаснее - на этом фоне его поздние правозащитные акции выглядят громче, но… явно мельче. С конца 1960-х Сахаров начал активно критиковать власть, вступался за крымских татар, евреев, баптистов.

Во время ссылки в Горький (за публичное осуждение афганской войны) в 1981 году Сахаров вместе со своей второй женой Еленой Боннэр объявил голодовку. Физик добивался, чтобы его невестка, жена сына Боннэр, могла уехать за границу.

178 дней Сахаров голодал и в 1985 году, добиваясь отъезда жены в США на лечение. «Оперироваться в Советском Союзе Боннэр не хотела, боялась, что врачей заставят ее убить», - говорит Альтшулер.

Почему так изменился масштаб физика? Начинал со спасения мира от ядерной бомбы (своей же!), а заканчивал скандалами ради поездок жены и невестки в Америку...

Да и коллеги Сахарова до конца не понимали, почему вообще академик бросил все научные достижения и ударился в диссидентство.

Протестными голодовками физик подорвал свое здоровье - в 66 лет он выглядел глубоким стариком. А перестройка началась без участия академика.

БОННЭР МАНИПУЛИРОВАЛА МУЖЕМ?

Советская пропаганда продвигала идею, что академик попал под влияние своей второй жены, это из-за нее он воевал с властью и голодал.

- Никто не мог изменить убеждений Сахарова - ни жена, ни тем более власть, - уверен Николай Андреев.

- Сахаров жил в мире своих принципов, - считает Альтшулер.

Но все же свою роль Елена Боннэр сыграла. Без нее книга академика «Воспоминания» и большая часть статей, вышедших за рубежом, вряд ли когда-нибудь появились бы. Боннэр была и машинисткой, и редактором, помогала переправить на Запад рукописи Сахарова.

Да, поведение Боннэр сейчас выглядит этически сомнительным. Она позволяла мужу рисковать здоровьем, чтобы сначала устроить жизнь сына, а потом обеспечить и свой отъезд в США. Где граница между личной выгодой и борьбой за права человека? Елена прожила на 20 лет дольше Сахарова. А большая часть Нобелевской премии ушла на дом дочери Боннэр в Бостоне. Трое же родных детей академика получили в наследство лишь полдачи в Жуковке, а все остальное досталось Боннэр.

Протестными голодовками физик подорвал свое здоровье Фото: фотохроника ТАСС.

АМЕРИКАНЦЫ ПРОСЛАВИЛИ ДИССИДЕНТА?

Это сейчас мы знаем о Сахарове, в Москве есть проспект его имени (где по иронии судьбы чаще всего проходят митинги оппозиции). А в 60-е годы его личность, как и вся программа ядерного оружия, была страшно секретной. Советским людям фамилия Сахаров не говорила ничего. Даже когда ученого ругали в прессе, не уточнялось, чем он занимался.

На Западе о научных достижениях Сахарова знали больше. По мнению Николая Андреева, информацию журналистам могло дать ЦРУ. Это-то и стало залогом его славы на Западе.

- Представим, что Сахаров не был бы отцом водородной бомбы. А представлялся бы: академик, диссидент. Его правозащитные статьи вряд ли стали бы тогда известны всему миру, - считает Андреев.

И уж конечно, не было бы тогда никакого Сахарова - нобелевского лауреата.

- Вместе с Сахаровым в Сарове над атомным проектом работал математик Николай Дмитриев. Он тоже был талантливым, его уважали академики, он тоже написал Брежневу о несовершенстве системы, за что стал жертвой травли. Но Дмитриев не получил никаких международных премий, Запад просто не знал о его секретных научных достижениях, - рассказал Николай Андреев.

21 мая - 100 лет со дня рождения Андрея Сахарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПРЕДСКАЗАЛ ЛИХИЕ 90-е?

А еще в своих «Размышлениях» Сахаров удивительно точно описал риски, с которыми Россия может столкнуться в будущем. Физик верил, что можно объединить капиталистический и социалистический мир, взяв лучшее у Америки и России. Но он боялся злоупотреблений при переходе к капитализму - по иронии судьбы в 90-е сбылся худший прогноз ученого: «Сближение с капиталистическим миром не должно быть беспринципным, антинародным «заговором правящих группировок», и оно должно происходить не только на социалистической, но и общенародной демократической основе». На всенародной основе у нас прошел только отказ от социализма, а вот капитализм начался с кулуарного передела активов.

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