Вопрос дня: Готовы ли россияне выбирать рабочие профессии? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Иван ДУШАРИН, вице-президент Федерации альпинизма России:

- Я в техникуме до армии успел поработать слесарем. Вернулся из ВДВ - взяли инженером на 9-й КПЗ в Куйбышеве. Ребята из профтехучилищ быстро становились взрослыми и понимали, что рабочий высокой квалификации может получать больше инженера.

Виктор ЛАЗЬКО, завлабораторией луковых и бахчевых культур НИИ риса:

- Я сразу думал о работе на земле, не о заводе. В 8-м классе написал сочинение «Хочу быть агрономом». Мама работала в медицине, отец - на Новороссийском цемзаводе инженером, а мне нравились растения, и я пошел в техникум сельского хозяйства.

Юрий КОВЕРДЯЕВ, бывший художник-график Гознака:

- Через год учебы в МВТУ им. Баумана я пошел на автозавод АЗЛК, где за смену делал по 20 форточек для «Москвичей», а мужики по 50 собирали. А потом «Ура, ВДВ!», где во мне разбудили художника-каллиграфиста.

Вася ЛОЖКИН, художник:

- Между учебой на педагога и юриста я в Солнечногорске поработал фрезеровщиком. Делали двери и сейфы. А после 8-го класса я хотел пойти в ПТУ учиться на повара. Притом у меня родители были рабочими с завода.

Павел ГЛОБА, астролог:

- Друг утром разгружал в 5.30 хлебовозки, я ему помогал. Ночным сторожем был несколько лет. В санэпидстанции травил клопов, тараканов, муравьев. Это не работа на заводе, но все же... Иначе не проживешь, родители получали немного, трудовая терапия необходима была. И оператором в котельной тоже был.

Юрий ЭНТИН, поэт-песенник:

- Я с детства был не приспособлен к реальной жизни. А отец работал на заводе слесарем. Когда ему было 80 лет, он мне лампочки вкручивал, потому что я не мог. А когда я остался один и стал упражняться забить гвоздь, бац молотком - и по пальцу!

Даниил, студент технологического университета, читатель «Комсомолки»:

- Никогда в семье такое не обсуждали, я работал летом в фастфуде, не представляю себя на заводе, но если жизнь прижмет, почему нет?