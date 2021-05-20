Михаил Горбачёв: Лигачев и Сахаров - это мои друзья были, с которыми я не раз выяснял отношения

Выступление академика Андрея Сахарова во время заключительного заседания Первого съезда народных депутатов СССР
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
- ...Михаил Сергеевич, здравствуйте. Саша Гамов из «Комсомолки».
- Алло, привет!
- Завтра же (21 мая) юбилей Сахарова Андрея Дмитриевича.
- Да.
- Столетие. Скажите, пожалуйста, он же, как и Горбачев, Нобелевский лауреат. Вот ваша оценка эпохи Сахарова и Горбачева?
- Только что в газете написано, причем в «Комсомолке», и там говорят: новизна появления Андрея Дмитриевича Сахарова вот в чем состоит... Ты не читал еще газету эту?
- Нет, еще не читал. А своими словами скажите. Вот, на ваш взгляд, в чем новизна Сахарова? Что он дал стране?
- Что дал Сахаров стране? Это человек, который не только нашей стране, но всему миру дал (надежду) - своим особым трудом, в поисках нового мышления, защиты.
- А вы же его вернули из ссылки. Его отправили в ссылку. (В Горький.) Горбачев его вернул. Правильно?
- Правильно.
- А почему вы это сделали? Почему вы ему дали свободу?
- Потому что я, когда стал разбираться, оказавшись здесь (на посту Генерального секретаря ЦК КПСС. - А.Г.), понял - напрасно человека выслали. Абсолютно он этого не заслуживал.
Наоборот. Я поэтому созвонился с ним и сказал: я вам предлагаю, и это договоренность с руководством Политбюро есть, возвращайтесь и включайтесь в свои дела академика. Займитесь всем тем творчеством, которым вы занимались.
Он прочитал это все в газете. Ему дали эту газету, она пришла и ему. И после этого приехал сюда.
Мы за ним сохранили все. Он вернулся в академию, где когда-то работал. И успешно работал там. Это во-первых.
Во-вторых, очень независимую линию его мы поддерживали. Он был активным депутатом. Мы его защитили тогда, когда было несправедливо по отношению к нему.
- А почему Горбачев его защищал, когда его сгоняли с трибуны? Горбачев защищал почему?
- Не пойму...
- Когда его захлопывать начинали, сгоняли с трибуны съезда, Горбачев защищал.
- Это просто...
Кстати, я из президиума не столько защищал, сколько говорил, что он должен выполнить… (просьбу депутатов) А именно, его зал под аплодисменты поддерживал (требовал. - А.Г.), чтобы он вернулся (с трибуны) в зал. Он долго упирался, но потом все-таки вернулся.
В президиуме ХХVII съезда КПСС. Егор Лигачев и Михаил Горбачев
Фото: фотохроника ТАСС.
- А он не хотел уйти?
- А он... и не бросал, так сказать, своей такой… (позиции), неконструктивного поведения. В этом случае я его не защищал, а, наоборот, поддержал зал, чтобы он вернулся. Потому что нельзя игнорировать мнение всех.
- И, тем не менее... Чему он научил Горбачева, других демократов? Андрей Дмитриевич что дал вот вам? Вы чему научились у Сахарова, лично вы?
- Я ценил Сахарова за его преданность России. Он очень активно защищал людей, которые служили России (в данном случае Горбачёв, видимо, имеет ввиду Советский Союз в целом. - А. Г.) честно и добросовестно. Это не отберешь у него. Поэтому это все я поддержал.
- Очень хорошо вы сказали.
- Ну, откровенно говоря, надо бы было подумать, написать, а я с ходу говорю. И не все впопад.
- Нет, все классно вы сказали.
- Но мысль главную я донес до тебя.
- Да. Михаил Сергеевич, а вы знаете, что Лигачева нет, что он умер?
- Знаю.
- Как вы эту фигуру оценили?
- Выдающийся человек. Очень был предан партии, ей служил.
Но, вместе с тем, он был таких консервативных настроений. И этой линии придерживался своей.
- Чем они отличались – Сахаров от Лигачева, Лигачев от Сахарова?
- (Смеется). Да, ой, вы знаете, это разные люди. Но очень сильные. Они имели свою позицию, они защищали эти позиции. И отстаивали свои взгляды. Так что, это - стоящий народ.
- Вам легко с ними было, вот как Генеральному секретарю, как президенту? Или тяжело?
- Чтобы сказать, что легко работать президентом или Генеральным секретарем, это будет просто смешно. Это очень сложная, важная работа. Она требует внимания ко всему, что вокруг происходит. И решать приходится много вопросов. Так что, вот так.
- И все же - вот Горбачеву легко было с Сахаровым, с Лигачевым работать?
- О, это мои друзья были, с которыми я не раз выяснял отношения.
- До драки не доходило же?
- До драки? Да ну… До такого не доходило. Это не моя позиция и не мой стиль.
- Мы какими должны запомнить Сахарова, Лигачева – вот этих людей? Какими?
- Это интересные, самостоятельные, крутые люди, независимые и заслуживают уважения и памяти.
- Вы считаете, мы достаточно увековечили их память? Или нет?
- Не понял.
- В Москве до сих пор нет памятника Сахарову. Знаете об этом?
- Ну, это тут… Тут это все зависит, я думаю (от ситуации), он и может быть. Это вопрос истории. Я даже не знал, что нет.
- Есть проспект Сахарова, а памятника нет до сих пор.
- Ну, значит, я не все знаю.
- А как должна быть память увековечена (Егора Кузьмича). Лигачеву памятник должен быть?
- Будет. Я думаю, поставят памятник.
- Лигачеву?
- Да. Он заслуживает.
- Понятно. Еще, скажите, как вы пережили свой день рождения, когда вам и Байден, и Борис Джонсон звонили, и другие лидеры вас… и Путин поздравляли?
- Как можно переживать 90 лет? (Исполнилось 2 марта 2021-го. - А.Г.) Волнительно.
- Шампанское, мне говорили, что Горбачев выпил шампанского.
- Вот если вы дойдете до этого времени, вы почувствуете, что это за время для вас. Вам сколько лет сейчас?
- Мне? За 60 уже.
- Теперь мне говорят: Михаил Сергеевич, так, оказывается, вам просто надо дальше жить. Поэтому надо задачу столетия выдвигать сейчас. А потом и другое.
- Правильно! Я – за!
- Такого же мнения, да?
- Конечно. Я всегда вас поддерживаю. «Комсомолка» за Горбачева!
- Ну, спасибо. Во всяком случае, я не отказываюсь.
- Все, договорились. Как вы себя чувствуете, скажите? Голос у вас крепкий. У вас оптимизм. Вы себя берегите.
- И книгу я наконец-то на той позиции, о которой вы говорите, написал - одну из книг своих: «Я остаюсь оптимистом».
- Конечно.
- Ты видел или нет эту книгу?
- Мне Поляков (помощник Горбачева. - А.Г.) говорил. Ту книгу я видел, мы ее публиковали в «Комсомолке».
- Ну, ладно. Поговорили мы неплохо. Спасибо. Спасибо, что вы не теряете интереса к этим людям. (К Лигачеву и Сахарову. - А.Г.) Их судьба – это наша судьба. Она поучительна.
- Берегите себя, Михаил Сергеевич, не теряйте оптимизма.
- До свидания.
- Я вас обнимаю. До свидания.
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