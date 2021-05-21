Каким бывает домашнее насилие или "В постели с врагом"

В нашем мире появилось слово «абьюз». А эмоциональных домашних, «кухонных» насильников стали звать абьюзерами. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Смотрела старое кино с Джулией Робертс - «В постели с врагом». Про мужа, который изводил с улыбкой и бил.

И думала о том, что с тех пор, как сняли этот фильм, стали много говорить об эмоциональном насилии. Раньше «насилие» воспринималось очень однозначно. Ударил, избил и другой ужас…

Но ведь невыносимо, разрушительно и больно бывает не только от удара по лицу. Бывает такое ежедневное мучение, которое женщины стыдятся называть насилием. И с которым не идут за помощью, не пытаются бороться, а просто живут и чахнут.

Сказал гадость? Посмотрел с презрением? Высокомерно обесценил? Отчитал ни за что?

Поду-у-умаешь! У всех так! (Нет.) По-другому только в сказках! (Нет!)

Главное - унизить

В нашем мире появилось слово «абьюз». А эмоциональных домашних, «кухонных» насильников стали звать абьюзерами.

Кто такие абьюзеры?

Это те, кто не уверен в себе и кому необходимо сделать окружающих ниже (унизить), чтобы самому стать повыше.

Это те, кто получает удовольствие от ощущения своей власти над людьми.

Это те, кто мстит за свою неудовлетворенность жизнью.

Это те, кто не выносит своей вины и старается обвинить других.

Это те, кто становится сильнее, когда близкие слабеют.

Они тебе показывают и доказывают, что ты ничтожна, не справляешься, ловят каждый твой промах.

Они говорят обидные вещи очень прямо и жестоко, а потом, посмеиваясь, машут рукой: «Ну чего ты заныла, я же пошутил! Где твое чувство юмора?»

Они тебя стыдят: вот НОРМАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА сделала бы так, а ты...

Они тебя не слушают, не слышат. Говоришь - перебивают, открыто затыкают: «Ой, да-да, это все понятно, но вот я...» Или вообще глаза в телефоне, а после твоего долгого и эмоционального рассказа: «Что-что ты говоришь? Прослушал».

Ты - роль второго плана

Ты и твое - неважно.

Он царь. А ты - холоп.

Ты - роль второго плана.

Они превращают твои лучшие намерения в вину. Подарила носки? Ты же знаешь, что я такие не ношу, как можно быть такой равнодушной?

Они угрожают. Манипуляции и угрозы - это вообще любимое абьюзерское.

«Еще раз сделаешь так (повысишь голос, не выполнишь обещание...), и я (отниму, побью, выгоню, испорчу жизнь, расскажу твои секреты) покажу тебе!»

Ты пытаешься бороться? Тебе обстоятельно объяснят, что ты преувеличиваешь, надумала, драматизируешь, и так убедительно покажут, что у тебя на самом деле все хорошо, что ты усомнишься в своих ощущениях, в своем «плохо».

И вообще… Это из-за тебя все не так.

Что позволено царю

Они показывают, что тебе не позволено то, что позволено царю. Царь может, а ты - нет.

Чтобы подкрепить свежий промах, тебе припомнят «записанные в книжечку» прошлые грехи.

Тебя ревнуют. К старым друзьям, к официантам, даже к твоим собственным детям. Требуют сообщить пароли телефона и других средств связи.

Ну и классика! Абьюзер будет доводить, доводить, а потом ты не выдержишь, взорвешься, заорешь - и тут тебе сразу ведро холодной воды: что ты себе позволяешь?! Не повышай голос! Ты истеричка!

Невозможность выразить свой гнев - тяжелое испытание.

А еще - любимое: позвонить сто раз, разбудить сто раз, не пустить, окружить, задушить собой, а когда ты захочешь вырваться, обиженно пристыдить - как ты можешь, я же просто хочу быть с тобой (люблю, скучаю).

Накопительный эффект

Все это копится и ранит. Нет, есть те, кого не ранит, у кого мощные защиты, кто плюнет в рожу и скажет: «да иди ты, кровопийца кухонный!» и пойдет себе дальше радоваться солнышку.

Но такие кухонному бойцу и неинтересны. Ему нужны прозрачные, чувствительные, кто будет вздрагивать при его появлении. И давать абьюзеру корм - свой страх, свое подчинение.

А ведь он же не со всеми так, правда? Просто с тобой - можно. Но ты не находишь повода для побега. Наверное, это период такой, думаешь ты. Наверное, ему просто плохо. Он же не был таким, когда очаровывал тебя. Было хорошо. Все же и сейчас хорошо. Но почему-то так нехорошо...

Ты становишься дерганой, живешь и ждешь замечания, холода или другого «наказания».

Эта агрессия убивает творчество и свободу внутри. Убивает твою уверенность, убивает любовь. К себе тоже. Из веселой, улыбчивой девахи, из счастливой свободной хулиганки ты постепенно превращаешься в печальную болезненную бледную зануду.

И снова обвинения. Во что ты превратилась? С тобой скучно! Тебя не хочется! Сделай с собой что-нибудь!

Убегай!

И тут очень важно сделать с собой одно - спасти себя. Понять, что эта «обычная жизнь» ничем не отличается от ямы доктора Лектера. И пора вылезать. Не пытаться убедить доктора Лектера в том, что он не прав. Не ждать, что доктор Лектер поймет и в слезах раскаяния изменится. Не ждать от доктора Лектера разрешения уйти. Не ждать от общества понимания и поддержки.

Ты имеешь право бежать хоть по отвесной стене. От вечной вины и вечного напряжения. Бежать к солнцу и шампанскому на веранде. К своей очень важной и ценной жизни, в которой ты играешь самую главную роль и все делаешь правильно и можешь все!