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Звезды22 мая 2021 7:00

Секреты знаменитых мам: Судзиловская запрещает "Ну, погоди!", а Слуцкая платит сыну за мытье полов

Звезды рассказали "КП", как воспитывают наследников, чтобы из них не выросли богатые бездельники
Алена МАРТЫНОВААлена МАРТЫНОВА
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Мультики сыновьям Судзиловская подбирает тщательно, чтобы не травмировать их неокрепшую психику

Мультики сыновьям Судзиловская подбирает тщательно, чтобы не травмировать их неокрепшую психику

Фото: Иван МАКЕЕВ

Светская премия MAMA's AWARDS 2021, состоявшаяся на днях, собрала с дюжину знаменитых мам - победительниц в самых разных номинациях (см. "ПОЛНЫЙ СПИСОК"). На сцене звезды принимали комплименты и заветные статуэтки, а за кулисами праздника делились с репортерами секретами воспитания наследников.

ОЛЕСЯ СУДЗИЛОВСКАЯ

47 лет, двое сыновей 5 и 12 лет

Воспитывать детей актрисе помогает психолог, кроме того, вместе с мужем-бизнесменом она и сама изучает психологию. Даже мультики сыновьям Судзиловская подбирает тщательно, чтобы не травмировать их неокрепшую психику.

- Я воспитываю детей на советских фильмах: Дубровского (фильм "Благородный разбойник Владимир Дубровский", 1988 год. - Ред.) смотрим нашего, с Михаилом Ефремовым, - рассказала Олеся Судзиловская. - Главный мультфильм у нас сейчас - "Смешарики". «Ну, погоди!» смотрит старший, младшему пока рано по определенным причинам. А некоторые мультики наш детский психолог и вовсе запретил, так как они вредят психическому здоровью. Называть их не буду - пусть каждый сам поинтересуется у своего специалиста. Я вообще считаю, что что психология - обязательный предмет для детей, и в первую очередь, для родителей: в ней очень много ключей к решению проблем. Если бы все это преподавали со школьной скамьи, мы бы сделали гораздо меньше ошибок.

Самая распространенная родительская ошибка, по мнению артистки, - оценивать своего ребенка.

- В русском языке очень много негативных эпитетов: жадина, бука, злодей, воришка, вредина, капризуля.., - продолжает актриса. - А позитивных, наоборот, минимум: только умница да молодец. Но вредна любая оценка: правильнее оценивать действия, а не личность. Как говорят, «good job», а не «good boy». Также детей нельзя наказывать: для меня это табу. А вот для детей запретов быть не должно. Например, если они подолгу сидят в гаджетах, это ваша родительская проблема: как разобраться, как договориться. У нас сейчас на гаджеты выделено определённое количество времени, - это хорошее правило, которое признаётся даже детьми. Что же касается проблем переходного возраста, как сказал наш специалист: «Нужно потерпеть. Это закончится очень скоро, в 20 лет».

Если же ребенок вдруг начинает командовать родителями и постоянно «якает», актриса советует искать корень проблемы: так сын или дочь отстаивает свою территорию, а значит, где-то вы его задавили, «передушили».

Елена Воробей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

ЕЛЕНА ВОРОБЕЙ

53 года, 18-летняя дочь

Для пародистки наступает сложное время: ее Соня в этом году заканчивает школу и жутко нервничает перед ЕГЭ.

- Когда я звоню дочуне и спрашиваю: "Ты почему еще не дома?", она каждый раз буквально кричит в ответ: "Дома?! Я у репетитора, готовлюсь к экзамену!". Я ей как-то посоветовала: "Дочь, пиши шпоры". А она в ответ: "Ты что, мам! Нас так строго проверяют, даже в туалет провожают!", - делится артистка. - Ради интереса зачитала мне несколько билетов по русскому и литературе, это оказалось очень мудрено. Не знаю, как вообще с этим могут справиться дети, которые забили на учебу! А ВУЗ мы выбрали медицинский, она мечтает поступить на бюджет. Но если не поступит, я всегда ее поддержу, пойдем на платное отделение. Если что, буду продавать костюмы, сейчас это все уже немодно. А у меня каких только нет нарядов. Пародии на Баскова, Леонтьева, Киркорова, - там же все в стразах, огромные капиталы!

Ирина Слуцкая и Нелли Ермолаева.

Фото: Иван МАКЕЕВ

ИРИНА СЛУЦКАЯ

42 года, трое детей: 13-летний сын, дочери 10 и полутора лет

Многодетная мама Ирина Слуцкая признается: если над первым малышом тряслась, то третьего уже воспитывает по принципу: "Если ребенок есть из кошачьей миски, это проблемы кота".

- Я приучаю детей к тому, что у каждой вещи есть своя цена. Когда встает вопрос о покупке чего-то необходимого - компьютера, телефона - мы созываем семейный совет и обговариваем все детали, - делится титулованная фигуристка. - У дочери сейчас наступил тот возраст, когда ей хочется наряжаться. Выдаю ей 5000 рублей и отправляю в торговый центр. А дальше уже ее выбор: купить одну кофточку подороже или несколько подешевле.

У сына другая страсть: модели самолетов. Это довольно дорогие игрушки, металлические, очень красивые, - каждый день такие не напокупаешься. И вот он копит, мы с папой помогаем, иногда бабушка подбрасывает. Когда суммы не хватает, Артем сам подходит ко мне: "Как я могу заработать?". Тогда я прошу его поехать со мной на съемки или помыть полы, - и то, и другое он сильно не любит. Но я приучаю детей, что за деньги им придется выполнять не только любимую, но и самую грязную работу. И пусть попробует сделать некачественно - не засчитаю!

Катя Лель.

Фото: Иван МАКЕЕВ

КАТЯ ЛЕЛЬ

46 лет, 12-летняя дочь

У мамы-певицы голова болит об одном: дочь слишком много времени проводит в гаджетах. Да еще и возраст переходный...

- Стараемся договариваться, хотя это сложно: в 12 лет у ребенка на все есть свое мнение, - вздыхает Лель. - Подростки сейчас живут в своем виртуальном мире, это совсем не похоже на наше детство. И как тяжело их оттуда достать..! Говорю, например: "Давай ты сначала уроки сделаешь, а потом посидишь с девчонками в чате". - "Я уже сделала". - "Окей, тогда давай пообщаемся". Конечно, им кажется, что весь мир там, внутри телефона. Да и быть подростком сейчас непросто: вокруг столько соблазнов.

У детей знаменитостей их еще больше: звездные отпрыски ни в чем не нуждаются, а родители ломают голову - как воспитать неизбалованных наследников?

- Я постоянно твержу, что в жизни ничего не достается на блюдечке с голубой каемочкой, - продолжает певица. - Чтобы зарабатывать, надо учиться. Недавно у нас стоял выбор, в какой класс пойти из нескольких профильных: юридический, химико-биологический или физико-математический. В итоге, остановились а биологическом. Дочь талантлива, она творческий человек, музыкант, но уже понимает, что без общего образования никуда. К нарядам, слава богу, безразлична: надевает джинсы, кроссовки, безразмерные худи - и вперед. Деньги любит, потому что финансы - это возможности, и не тратит по пустякам. У нее есть своя копилка: на день рождения подарили большую сумму, пока лежит. Советую потратить ее, например, на путешествие.

Анна Ардова.

Фото: Иван МАКЕЕВ

АННА АРДОВА

51 год, 24-летняя дочь и 21-летний сын

Актриса признается: пока дети маленькими, она наделала кучу ошибок, которые сейчас ни за что бы не повторила.

- Я была чересчур строгой мамой, особенно со старшей дочкой. Старшим вообще достается больше, мы стараемся растить их правильно, по книжкам, - отмечает Ардова. - Мне повезло: дети пошли по моим стопам, стали артистами. Когда дочь была маленькая и уже начала сниматься, я пресекала все ее капризы. Мне казалось, что актерская профессия это святое, мы служим этому делу, и уж если пришел в профессию - сожми зубы и терпи. К счастью, мои дети оказались талантливы. В противном случае я бы сделала все, лишь бы они не попали в профессию. Потому что бесталанные артисты - это самые несчастные люди.

Еще одна ошибка, которую осознала с годами: по молодости я слишком мало времени уделяла семье. С дочерью еще сидела сама, а с сыночком уже няни, за что он до сих пор мне высказывает. Я много работала, а вечерком могла убежать к подружке выпить винца. Сейчас, к счастью, мы много времени проводим вместе. Однажды я сказала, - может поедете отдыхать без меня? На что услышала категоричный ответ: "Ну уж нет, мы итак в детстве тебя не видели!". Они зарабатывают сами, но оплачивать мне путешествия я не позволяю. А вот в ресторанах могут угостить. Мои мусики!

Юлия Зимина с дочерью.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Екатерина Гордон.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Анжелика Агурбаш.

Фото: Иван МАКЕЕВ

ПОЛНЫЙ СПИСОК

Олеся Судзиловская – номинация LADYBRILLIANCE или САМАЯ РОСКОШНАЯ МАМА

Наталья Медведева – номинация СЧАСТЬЕ ЛЮБИТ ТИШИНУ или САМАЯ СКРОМНАЯ МАМА

Катя Лель – номинация ВИБРАЦИИ ЛЮБВИ или САМАЯ ОДУХОТВОРЕННАЯ МАМА

Юлия Зимина – номинация ВДОХНОВЕНИЕ или САМАЯ ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ МАМА

Мария Кравченко – номинация SHOW MUST GO ON или САМАЯ НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ МАМА

Елена Воробей – номинация ОКРЫЛЕННАЯ СЧАСТЬЕМ

Мария Кравченко.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Катя Гордон – номинация СИЛА ЛЮБВИ: МАМА С ХАРАКТЕРОМ

Анна Ардова – номинация СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ

Анжелика Агурбаш – номинация САМАЯ СТИЛЬНАЯ МАМА

Ирина Слуцкая – номинация ВКУС К ЖИЗНИ или САМАЯ АКТИВНАЯ МАМА

Нелли Ермолаева – номинация САМАЯ ОБЩИТЕЛЬНАЯ МАМА

Виктория Морозова – САМАЯ КРЕАТИВНАЯ МАМА

Анна Калашникова – номинация САМАЯ ГЛАМУРНАЯ МАМА и др.

Наталья Медведева.

Фото: Иван МАКЕЕВ

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