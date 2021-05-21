Анекдоты: Когда я был молод, то был беден. И вот спустя годы кропотливого, честного и тяжелого труда я больше не молод

Продолжают поступать тревожные сообщения о побочных эффектах вакцины «Пфайзер» в Израиле.

На этот раз бедствие постигло 40-летнюю женщину-врача. Через неделю после первой прививки от нее ушел муж к 20-летней невакцинированной медсестре.

* * *

Мужское население категорически настаивает на внесении в закон «Об оружии» требования о продаже женам скалок и сковородок только после пятилетнего семейного стажа и при наличии справки от психиатра.

* * *

Мама с самого детства учила меня преодолевать невозможное: «Закрой рот и ешь суп!»

* * *

Мы так давно женаты, что жена уже запросто может продлить любую мою фразу. Начало тоже придумывает она. И еще что-то добавляет от себя в середине.

* * *

Черную полосу всегда сменяет белая. Если сегодня вас укусила злая собака, не волнуйтесь, завтра укусит добрая.

* * *

Хочу напомнить об одном гениальном стартапе.

Закапываешь в землю картошку.

Ждешь.

Осенью откапываешь - картошки стало больше.

* * *

Шеф:

- Ты почему третий день опаздываешь на работу?

Сотрудник:

- Вот выйду из отпуска и буду приходить вовремя…

* * *

- А помнишь, когда-то мы были оптимистами, полными надежд и грандиозных планов?

- Да, Петрович, помню. Это было вчера вечером на кухне. Иди выброси бутылки.

* * *

Илон Маск набирает добровольцев-экстремалов для своего нового проекта - в 2030 году они отправятся на специальных модулях в Ухрюпинск и будут выживать там без посторонней помощи.

* * *

Надо было на «Евровидение» послать Шнура.

Он бы, конечно, не выиграл. Но хотя бы их всех послал!

* * *

В Одессе:

- Изя, ты смотрел утренние новости? Там был сюжет о том, как судили многоженца и дали ему три года тюрьмы!

- Шо-то я не понял: это шоб наказать или ему таки дали немного отдохнуть?..

* * *

Кто-нибудь знает, что надо делать на работе, после того как попил кофе и поел?

* * *

Мое любимое упражнение - это леж лежа.

Я еще не пропустил ни одной тренировки.