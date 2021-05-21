Анекдоты: Когда я был молод, то был беден. И вот спустя годы кропотливого, честного и тяжелого труда я больше не молод

Продолжают поступать тревожные сообщения о побочных эффектах вакцины «Пфайзер» в Израиле.
На этот раз бедствие постигло 40-летнюю женщину-врача. Через неделю после первой прививки от нее ушел муж к 20-летней невакцинированной медсестре.
* * *
Мужское население категорически настаивает на внесении в закон «Об оружии» требования о продаже женам скалок и сковородок только после пятилетнего семейного стажа и при наличии справки от психиатра.
* * *
Мама с самого детства учила меня преодолевать невозможное: «Закрой рот и ешь суп!»
* * *
Мы так давно женаты, что жена уже запросто может продлить любую мою фразу. Начало тоже придумывает она. И еще что-то добавляет от себя в середине.
* * *
Черную полосу всегда сменяет белая. Если сегодня вас укусила злая собака, не волнуйтесь, завтра укусит добрая.
* * *
Хочу напомнить об одном гениальном стартапе.
Закапываешь в землю картошку.
Ждешь.
Осенью откапываешь - картошки стало больше.
* * *
Шеф:
- Ты почему третий день опаздываешь на работу?
Сотрудник:
- Вот выйду из отпуска и буду приходить вовремя…
* * *
- А помнишь, когда-то мы были оптимистами, полными надежд и грандиозных планов?
- Да, Петрович, помню. Это было вчера вечером на кухне. Иди выброси бутылки.
* * *
Илон Маск набирает добровольцев-экстремалов для своего нового проекта - в 2030 году они отправятся на специальных модулях в Ухрюпинск и будут выживать там без посторонней помощи.
* * *
Надо было на «Евровидение» послать Шнура.
Он бы, конечно, не выиграл. Но хотя бы их всех послал!
* * *
В Одессе:
- Изя, ты смотрел утренние новости? Там был сюжет о том, как судили многоженца и дали ему три года тюрьмы!
- Шо-то я не понял: это шоб наказать или ему таки дали немного отдохнуть?..
* * *
Кто-нибудь знает, что надо делать на работе, после того как попил кофе и поел?
* * *
Мое любимое упражнение - это леж лежа.
Я еще не пропустил ни одной тренировки.