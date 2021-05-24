Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире24 мая 2021 1:00

Студент в прямом эфире сымитировал собственное убийство, чтобы прогулять контрольную

Теперь несостоявшемуся актеру может грозить тюремный срок
Евгений СУЧКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Прибывшие на предполагаемое место преступления стражи правопорядка не обнаружили ни крови, ни следов борьбы

Прибывшие на предполагаемое место преступления стражи правопорядка не обнаружили ни крови, ни следов борьбы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Двадцатилетний студент из итальянского Салерно разыграл собственное убийство, лишь бы сбежать с контрольной. О находчивом молодом человеке сообщает агентство ANSA.

Решив, что отговорки про больную голову, желудочное расстройство, помощь старенькой бабушке и прочие, знакомые всем, личные и семейные обстоятельства — это до боли банально и скучно, он решил инсценировать собственное убийство в прямом эфире. Благо, в вузах Италии занятия все еще ведутся дистанционно, так что достаточно убедительно разыграть криминальную сценку.

Прямо во время дистанционного урока в комнату к лоботрясу, вышибив дверь, ворвался «незнакомец» в солнцезащитных очках и маске, одетый в балахон с капюшоном. После чего, в лучших традициях гангста-рэперов, выкрикнул несколько угроз на сленге неаполитанских улиц и разрядил в студента обойму из пистолета. После громких выстрелов тот завалился на бок, а нападавший подошел к компьютеру и вырубил сеанс видеосвязи.

Сложно сказать, на какую реакцию рассчитывал придумавший все это студент. Но молча продолжать занятие никто не стал. Перепуганные до смерти однокашники и пожилой профессор, наблюдавшие развернувшуюся драму на своих экранах, сразу же сообщили о произошедшем в полицию.

Прибывшие на предполагаемое место преступления стражи правопорядка не обнаружили ни крови, ни следов борьбы. А вскоре подтянулись из соседнего супермаркета и закупившиеся газировкой с чипсами хохочущие приятели, готовые к более приятному времяпрепровождению, чем написание контрольной.

Карабинеры, правда, их юмора и хорошего настроения не оценили и возбудили против актеров-самоучек уголовное дело по статье «ложная тревога». Теперь членам любительского драмкружка грозит тюремный срок до полугода или, если повезет, штраф до 500 евро «с носа».

А ответить на контрольные вопросы преподавателя все равно придется, только теперь он будет опрашивать «шутника» тет-а-тет и, надо полагать, с особым пристрастием.

Происшествия: ЧП