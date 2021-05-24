Студент в прямом эфире сымитировал собственное убийство, чтобы прогулять контрольную

Прибывшие на предполагаемое место преступления стражи правопорядка не обнаружили ни крови, ни следов борьбы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Двадцатилетний студент из итальянского Салерно разыграл собственное убийство, лишь бы сбежать с контрольной. О находчивом молодом человеке сообщает агентство ANSA.

Решив, что отговорки про больную голову, желудочное расстройство, помощь старенькой бабушке и прочие, знакомые всем, личные и семейные обстоятельства — это до боли банально и скучно, он решил инсценировать собственное убийство в прямом эфире. Благо, в вузах Италии занятия все еще ведутся дистанционно, так что достаточно убедительно разыграть криминальную сценку.

Прямо во время дистанционного урока в комнату к лоботрясу, вышибив дверь, ворвался «незнакомец» в солнцезащитных очках и маске, одетый в балахон с капюшоном. После чего, в лучших традициях гангста-рэперов, выкрикнул несколько угроз на сленге неаполитанских улиц и разрядил в студента обойму из пистолета. После громких выстрелов тот завалился на бок, а нападавший подошел к компьютеру и вырубил сеанс видеосвязи.

Сложно сказать, на какую реакцию рассчитывал придумавший все это студент. Но молча продолжать занятие никто не стал. Перепуганные до смерти однокашники и пожилой профессор, наблюдавшие развернувшуюся драму на своих экранах, сразу же сообщили о произошедшем в полицию.

Прибывшие на предполагаемое место преступления стражи правопорядка не обнаружили ни крови, ни следов борьбы. А вскоре подтянулись из соседнего супермаркета и закупившиеся газировкой с чипсами хохочущие приятели, готовые к более приятному времяпрепровождению, чем написание контрольной.

Карабинеры, правда, их юмора и хорошего настроения не оценили и возбудили против актеров-самоучек уголовное дело по статье «ложная тревога». Теперь членам любительского драмкружка грозит тюремный срок до полугода или, если повезет, штраф до 500 евро «с носа».

А ответить на контрольные вопросы преподавателя все равно придется, только теперь он будет опрашивать «шутника» тет-а-тет и, надо полагать, с особым пристрастием.