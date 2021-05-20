"Люблю": овдовевшую Марию Максакову сняли с известным артистом

Мария Максакова разместила в блоге фото с Александром Малининым Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Мария Максакова неожиданно удивила своих поклонников. Оказывается, оперная прима много лет является поклонницей таланта Александра Малинина. Овдовевшая знаменитость рассказала об этом лично.

Мария Максакова разместила в блоге трогательное фото с Александром Малининым. Артисты снялись во время гастролей на Украине. Мария прильнула к статному красавцу. При этом оперная дива призналась в теплых чувствах к своему 62-летнему коллеге, обаянием и талантом которого она восхищается уже много лет. Пение исполнителя хита "Малиновый звон" Мария готова слушать снова и снова.

"В Днепре жизнь бьет ключом! Сейчас закончу репетицию и пойду слушать «Напрасные слова» в исполнении короля романса Александра Малинина, которого люблю с 1988 года! Отлично помню, как мы всей семьей слушали ту Юрмалу и как моя мама умилялась и восхищалась, и как мы все страшно болели за Александра!", - поделилась Максакова сокровенным.

Малинин, надо сказать, выглядит просто прекрасно. Ни за что не подумаешь, что мужественный и привлекательный артист разменял седьмой десяток. А в феврале 2021 года Александр в третий раз стал дедушкой, о чем сообщил лично. "Помните, я как-то говорил, что мы находимся в ожидании чуда?! Так вот, есть повод отметить рождение внука! Ура!", - написал он в блоге, разместив фото из своего особняка. Он держит огромную бутылку игристого.

Александр Малинин сейчас живет за границей. У него есть многомиллионная недвижимость в Европе, где учатся его младшие дети Фрол и Устинья.