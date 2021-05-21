К 96-летию «КП»: «Нам, как всегда, не хватает сенсаций... Брежнева Вера, зажги в Инстаграме!»

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Время к отпуску. Время к лету.

Пора уже делать в Паттайе массажи.

А мы, как обычно, верстаем газету.

Заметки, рецензии и репортажи.

Новости, вон, колосятся как грядки.

В яндекс-болоте, увы, не до жиру.

Брянский чиновник попался на взятке.

В Омске таксист нагрубил пассажиру.

Туман охватил Благовещенск и Питер.

Учёный из РАН сообщил без истерик:

- Скоро РФ полетит на Юпитер

Без всех этих ваших Европ и Америк.

Путин врагам обещает дать в зубы.

В Липецке кот залез в умывальник.

У Аллы Борисовны новые губы.

У Волочковой новый купальник.

В Новочеркасске - при всех перспективах -

Выросли цены на лук и окрошку.

Ирина Дубцова опять на Мальдивах.

А нам уже надо делать обложку.

Усевшись на стопку сухих публикаций,

Грустно вздыхаем, болтаем ногами.

Газете всегда не хватает сенсаций...

Брежнева Вера, зажги в Инстаграме!

Актёры кино, покажите зарплаты.

Кокорин, Мамаев, не будьте унылы.

А ну, предложите-ка нам, депутаты,

Бред сумасшедшей сивой кобылы.

Чтобы прибавить огня заголовку,

Все как один, например, запретите

По понедельникам сеять морковку

И в караоке ходить при бронхите.

Витас, вернись и порви яндекс-дзены.

Лоза, заяви, что Витас ничтожен.

Шнур, на концерте пописай со сцены.

Дай ему в морду, Иосиф Пригожин.

Гоша Куценко, подайся в курьеры.

В тысячный раз позабыв о престиже,

Бузова Оля, спой без фанеры.

Борис Моисеев, женись на Маниже.

Сделайте так, чтобы было не скучно.

Чтобы на миг захотелось в психушку!..

Редактор горюет, редактору нужно

Из разворота сделать восьмушку...

Кто там кричал, что песенка спета?

Вот же он! Вот он - номер московский.

Прошёл целый век уж почти, а газета

Грохочет и ныне как Маяковский.