К 96-летию «КП»: «Нам, как всегда, не хватает сенсаций... Брежнева Вера, зажги в Инстаграме!»

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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Время к отпуску. Время к лету.
Пора уже делать в Паттайе массажи.
А мы, как обычно, верстаем газету.
Заметки, рецензии и репортажи.
Новости, вон, колосятся как грядки.
В яндекс-болоте, увы, не до жиру.
Брянский чиновник попался на взятке.
В Омске таксист нагрубил пассажиру.
Туман охватил Благовещенск и Питер.
Учёный из РАН сообщил без истерик:
- Скоро РФ полетит на Юпитер
Без всех этих ваших Европ и Америк.
Путин врагам обещает дать в зубы.
В Липецке кот залез в умывальник.
У Аллы Борисовны новые губы.
У Волочковой новый купальник.
В Новочеркасске - при всех перспективах -
Выросли цены на лук и окрошку.
Ирина Дубцова опять на Мальдивах.
А нам уже надо делать обложку.
Усевшись на стопку сухих публикаций,
Грустно вздыхаем, болтаем ногами.
Газете всегда не хватает сенсаций...
Брежнева Вера, зажги в Инстаграме!
Актёры кино, покажите зарплаты.
Кокорин, Мамаев, не будьте унылы.
А ну, предложите-ка нам, депутаты,
Бред сумасшедшей сивой кобылы.
Чтобы прибавить огня заголовку,
Все как один, например, запретите
По понедельникам сеять морковку
И в караоке ходить при бронхите.
Витас, вернись и порви яндекс-дзены.
Лоза, заяви, что Витас ничтожен.
Шнур, на концерте пописай со сцены.
Дай ему в морду, Иосиф Пригожин.
Гоша Куценко, подайся в курьеры.
В тысячный раз позабыв о престиже,
Бузова Оля, спой без фанеры.
Борис Моисеев, женись на Маниже.
Сделайте так, чтобы было не скучно.
Чтобы на миг захотелось в психушку!..
Редактор горюет, редактору нужно
Из разворота сделать восьмушку...
Кто там кричал, что песенка спета?
Вот же он! Вот он - номер московский.
Прошёл целый век уж почти, а газета
Грохочет и ныне как Маяковский.