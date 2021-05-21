Чешским пивоварам предрекли слезы из-за разрыва отношений с Россией

. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Депутат оппозиционной партии «Свобода и прямая демократия» Ян Грнчирж раскритиковал политику властей в отношении России, а также предостерег Прагу от попыток пересмотра истории. Его слова приводит издание Parlamentní listy.

По мнению парламентария, в «деле Врбетице» Чехия сыграла роль «полезных идиотов» в игре западных спецслужб, а в итоге осталась один на один со своими проблемами. В частности, за разрушение отношений с Россией заплатит чешский бизнес, экономические потери от ссоры с Москвой для которого неизбежны.

- Наши пивоварни и промышленные предприятия будут плакать, а смеяться, вне всяких сомнений, будут немецкие, — подчеркнул он.

Грнчирж также предостерег власти от пересмотра истории, особенно итогов Второй мировой войны.

- В последнее время развернута неприемлемая кампания по убеждению нашего молодого поколения, в том, что немецкая оккупация чешских земель была лишь одним из исторических эпизодов. В итоге памятники освободителям убираются, а годовщина оккупации отмечается очень ограниченно, - посетовал депутат.

При этом политик назвал участие посла Чехии в России Витезслава Пивоньки в параде Победы 9 мая истинным «выражением уважения к героям, которые сражались в этой войне за нашу свободу».

Напомним, Чехия обвинила Россию во взрыве на складе боеприпасов в деревне Врбетица 7 лет назад. При том, что расследование еще продолжается, официальные власти уже объявили в розыск легендарных Петрова и Боширова. Больше того, официальная Прага затеяла игру с высылкой дипломатов, в итоге Чехия угодила в короткий список недружественных России стран.

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