Молдавская Мерилин Монро прошла в финал «Евровидения»

Наталья Гордиенко и Филипп Киркоров.

Композиция «SUGAR» на стихи поэта Михаила Гуцериева, музыку Филиппа Киркорова и Димитриса Контопулоса обеспечила Молдове место в финале конкурса «Евровидение-2021».

Номер «7», под которым выступала Наталья Гордиенко, стал для певицы счастливым. Молдова вошла в число 10 стран второго полуфинала, которые пополнили список финалистов самого масштабного музыкального конкурса Европы.

- Наташу тут многие сравнивают с Мерилин Монро. Она такая же женственная, красивая. И у Мерилин в юношестве было прозвище «сахарок». Вот такое совпадение, - говорит Филипп Киркоров.

В финале «Евровидения» Наталье Гордиенко предстоит серьезная борьба за первое место. Продюсер артистки на конкурсе Филипп Киркоров уверен, что для победы есть все составляющие успеха: лучший российский поэт, знаменитый греческий композитор, популярный украинский клипмейкер, и, конечно, подающая большие надежды молдавская певица с русскими и украинскими корнями.

- Впрочем, победа не самоцель. Главное-достойно выступить. А в том, что это будет достойное и яркое выступление у меня нет сомнений, - считает Филипп Киркоров.

По правилам конкурса в финале Россия не может голосовать за себя, поэтому Филипп Киркоров призвал всех в этом году отдать свои голоса за Молдову, а значит, и за Россию в лице российского автора — поэта Михаила Гуцериева.

Прямую трансляцию финала музыкального конкурса «Евровидение-2021» смотрите в субботу, 22 мая, в 22:00 на Первом канале.

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