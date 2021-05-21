Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня

Конфликт продолжался 10 дней. Фото: REUTERS

Израильское правительство распространило сообщение, в котором говорится, что Израиль принял предложение Египта о прекращении огня. Палестинское движение ХАМАС также обязалось соблюдать условия, предложенные Каиром.

Прекращение огня будет взаимным и без каких-либо предварительных условий, оно вступит в силу с 02:00 пятницы, 21 мая.

Министр обороны Израиля Бени Ганц уже уведомил своего американского коллегу Ллойда Остина о достигнутом соглашении.

Боевое крыло ХАМАСа «Бригады Изаддина аль-Касама» продолжают грозить Израилю массированными ракетными обстрелами, если Армия обороны Израиля не прекратит операцию в секторе Газа.

Операция «Страж стен» была начата 11 мая после того, как ХАМАС начал обстреливать израильскую территорию ракетами. В общей сложности было произведено более 3800 запусков.

В рамках операции израильтяне атаковали порядка 1500 целей в Газе, где, по сообщениям местного минздрава, 220 человек были убиты и более 1500 получили ранения.

На территории Израиля погибли 12 человек, среди них есть и иностранные граждане. Количество раненных составило порядка 120 человек.

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