В Нью-Йорке со снижением темпов вакцинации решили бороться при помощи лотерей

Темпы вакцинации в Нью-Йорке существенно замедлились Фото: REUTERS

Стимулировать людей к вакцинации от коронавируса в США пытаются разными способами. В Нью-Йорке, где темпы вакцинации горожан сильно замедлились, решили попробовать новый способ: любой, получивший прививку в определенных центрах, кроме укола получит еще и лотерейный билет, передает FoxNews.

Из казны штата выделена приличная сумма, основная часть которой будет распределена между победителями этой лотереи. Минимальный выигрыш - $20, максимальный - $5000000. Губернатор штата Эндрю Куомо заявил, что шанс выиграть достаточно высок – один из девяти.

Это не первая попытка властей заставить население прививаться более активно. В Нью-Йорке уже действует несколько стимулирующих программ. Так, например, привившиеся в любом из мобильных пунктов вакцинации, развернутых в городском метро, получают бесплатный недельный проездной.

Темпы вакцинации в Нью-Йорке существенно замедлились. В последние две недели там прививается ежедневно порядка 124 тыс. человек, что на 40% меньше аналогичного показателя в апреле. Но общий уровень, по сравнению с другими штатами, пока остается высоким: 63% жителей Имперского штата получили первую дозу вакцины, 43% – привиты полностью. В среднем по США полностью привиты 38% населения.

За последний месяц уровень заболеваемости COVID-19 в Нью-Йорке резко сократился. Вчера было зафиксировано всего 1583 новых случая и 18 смертей.

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