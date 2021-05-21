В США 11-летняя девочка сумела не только отбиться от нападавшего, но и оставить на нем «отметку»

Мужчина напал на Алиссу на автобусной остановке и попытался отнести в свою машину. Однако девочка начала сопротивляться изо всех сил и в какой-то момент ей удалось вырваться. Не ожидавший отпора педофил ретировался.

Алисса, жительница Флориды, подвергшаяся нападению незнакомого мужчины, сумела отбиться от вероятного насильника. Кроме того, 11-летнему ребенку удалось испачкать одежду педофила синим слаймом (игрушечным желеобразным материалом – Ред). Именно этот факт, вместе с записью с камеры наблюдения, позволил полиции найти и задержать подозреваемого по горячим следам.

«Мне удалось нанести слизь на его плечо и немного на его предплечье. Я знала, что это может быть лучшим доказательством, если копы все же его найдут», – рассказала героиня журналистам телеканала NBC.

Мужчина напал на Алиссу на автобусной остановке и попытался отнести в свою машину. Однако девочка начала сопротивляться изо всех сил и в какой-то момент ей удалось вырваться. Не ожидавший отпора педофил ретировался.

Позже Алисса призналась, что на мысль о «пометке» для полиции ее натолкнул любимый телесериал.

По словам ребенка, напавший на нее мужчина вышел из машины с ножом в руках, а две недели ранее водитель похожего автомобиля пытался с ней заговорить.

Подозреваемому, 30-летнему Джареду Станге, предъявлено обвинение в покушении на похищение ребенка и нанесении побоев. По информации NBC, он отпущен под залог более $1,5 миллионов.

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