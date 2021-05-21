Американское казначейство по ошибке направило японцам чеки на $1400 каждый

Некогда работавшие в США пенсионеры были очень благодарны за коронавирусные выплаты, но позже оказалось, что деньги нужно вернуть Фото: Shutterstock

Казначейство США ошибочно направило чеки на сумму $1400 тысячам японским пенсионеров, в свое время работавшим в США. По заявлению представителя одного из банков Японии, в Токио к отделениям многих финорганизаций выстроились очереди из желающих получить деньги.

75-летний житель японской столицы, получивший неожиданный денежный подарок, рассказал, что испытал глубокое чувство благодарности к США, на территории которых ему когда-то пришлось трудиться. Однако обналичить вожделенный чек ему не удалось – сотрудники японского банка потребовали от пожилого мужчины доказать право на переведенные средства.

Пенсионер этого сделать не смог, но, по его словам, несколько знакомых, получивших такие же чеки, сумели получить наличные.

По информации «Асахи Симбун», в США уже прокомментировали ситуацию, заявив, что иностранные граждане не имеют права на выплаты, обозначенные как стимуляционные, связанные с пандемией коронавируса, и обязаны вернуть средства отправителю.

Эти пособия американцам были сделаны в рамках программы поддержки экономики, утвержденной администрацией Байдена, на эти цели из бюджета страны выделено около $1,9 триллионов.

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