Ко дню рождения «Комсомолки» в Одноклассниках появился тематический стикерпак

В наборе - 16 позитивных стикеров на все случаи жизни

Дарим нашим любимым читателям набор праздничных стикеров «Хорошие новости» для социальной сети «Одноклассники». Уверены, они вам понравятся! Всем общительным, креативным, любителям котиков и тем, кто дружит и обсуждает новости в «Одноклассниках».

Мы хотим, чтобы каждый мог поделиться хорошей новостью, или просто поднять своим друзьям настроение. Чаще говорите им добрые слова, а наши стикеры «У тебя все получится», «Ты мой супергерой», «Все будет хорошо!», «Обнимаю всей душой» помогут сделать это ярко и креативно.

Сообщество «Комсомольской правды» в Одноклассниках (ссылка на https://ok.ru/kpru ) насчитывает более 560 тысяч подписчиков. Читайте нас, делитесь нашими новостями и стикерами!

И помните: всё будет хо-ро-шо!