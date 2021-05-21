«500 миль Индианаполиса» - телеканал Viasat Sport покажет старейшую гонку мира в прямом эфире!

22 и 23 мая пройдёт квалификация, 28 мая состоится последняя тренировочная сессия, а сама гонка начнётся 30 мая. Всё это будет показано в прямом эфире.

«500 миль Индианаполиса» - главное событие, гордость и витрина серии Индикар (IndyCar Series), которая является главным американским чемпионатом по гонкам и считается «заокеанской версией» «Формулы-1». Между тем Индикар имеет куда более богатую историю, ведь первые соревнования в рамках серии прошли более века назад. «500 миль Индианаполиса» проводятся с 1911 года. За это время Индикар накопил массу оригинальных традиций (например, победитель «500 миль Индианаполиса» пьёт вместо шампанского молоко) и обширную базу преданных поклонников. Популярность серии выходит далеко за пределы родного ей Американского континента.

Телеканал Viasat Sport предоставит российским зрителям беспрецедентную по своему охвату возможность приобщиться к одной из самых престижных гонок мира, которая в этом году будет проходить в 105-й раз на знаменитом овальном автодроме Indianapolis Motor Speedway, известном любителям автоспорта как «Старая Кирпичница». Освещение телеканалом мероприятия начнётся со стадии квалификации, где спортсмены будут распределять между собой места в старте во время главного заезда.

Квалификация будет длиться два дня, и оба будут показаны в прямом эфире. Первый день – 22 мая (с 21:00 до 01:00 по московскому времени). Второй – 23 мая (с 20:00 до 23:30). Кроме того, телеканал Viasat Sport покажет последнюю тренировочную сессию (Carb Day), которая пройдёт перед самой гонкой, 28 мая в 18:00.

Ну а самое интересное и захватывающее – собственно, «500 миль Индианаполиса», этот «Величайший гоночный спектакль», стартует в воскресенье, 30 мая, и продлится пять часов – с 18:00 до 23:00 по московскому времени. Трансляция целиком охватит центральное событие сезона и будет включать подробное превью, торжественный парад участников и другие предшествующие гонке мероприятия – такие, как например, авиапарад - и, конечно, церемонию награждения победителя.

Итак, не пропустите: 22-30 мая. Серия Индикар. 6 этап. 105-я гонка «500 миль Индианаполиса». Только на Viasat Sport.