Вывоз леса «обложили» новой пошлиной

С 1 июля в России вводится пошлина в 10% на экспорт необработанной и грубо обработанной древесины. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 июля в России вводится пошлина в 10% на экспорт необработанной и грубо обработанной древесины. Такое постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Новая пошлина вводится с 1 июля и будет распространяться на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности, превышающим 22%.

Как сообщила в пятницу пресс-служба кабмина, пошлины позволят ограничить вывоз необработанной и грубо обработанной древесины под видом пиломатериалов, сдержать рост цен на нее, а также переориентировать бизнес на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Отсечка по уровню влажности позволяет отделить слабо обработанную древесину от той, которая прошла камерную сушку (последнюю продают по более высокой цене).

- Для хвойных пород и дуба ставка пошлины составит 10%, но не менее 13 и 15 евро за 1 кубометр соответственно. Ранее по этим категориям пошлина не взималась. Размер экспортных пошлин на бук и ясень также составит 10%, но не менее 50 евро за 1 кубометр. До этого - 10 и 12 евро за 1 кубометр соответственно, - говорится в сообщении кабмина.

Кроме того, по поручению президента правительство готовится ввести более широкие ограничения на вывоз леса. Ранее Владимир Путин предложил с 1 января 2022 года полностью запретить вывоз из страны кругляка хвойных пород.

Как уже писала «Комсомолка», в России традиционно богатой древесиной вдруг возник дефицит строительных материалов из дерева. Стоимость досок за год — с апреля 2020 по апрель нынешний — увеличилась вдвое. После этого Ассоциация деревянного домостроения попросила Минпромторг ограничить экспорт пиломатериалов хвойных пород. Одной из причин дефицита стройматериалов эксперты называют стремительный рост экспортных цен. В Китае в связи с восстановлением экономики после пандемии возник дефицит стройматериалов из дерева, и цены на мировых рынках подскочили. Представители нашего лесопромышленного комплекса в погоне за выручкой тут же увеличили экспорт, а на внутреннем рынке образовался дефицит, и тоже выросли цены.