В Москве состоится XII Международный форум «Экология»

Настоящее и будущее экологии России станут основной темой для обсуждения на предстоящем мероприятии в Центре международной торговли. Фото: forumeco.ru

Настоящее и будущее экологии России станут основной темой для обсуждения на предстоящем мероприятии в Центре международной торговли. Форум пройдет под эгидой АНО «Общественный форум «Экология», а также при поддержке и участии Совета Федерации, Государственной Думы, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и других профильных министерств и ведомств.

В этом году форум значительно расширил деловую программу, в которой примут участие 1200 делегатов из 80 российских регионов. Им предстоит обсудить глобальное потепление климата, снижение влияния промышленности на окружающую среду, охрану животного мира и развитие экотуризма, восстановление водных объектов, ликвидацию накопленного ущерба, сохранение лесов, развитие отрасли обращения с отходами, повышение качества жизни людей, экологические инициативы бизнеса и общества.

Начнется мероприятие с пленарного заседания, модератором которого выступил председатель Общественного совета форума, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.

Итоговым документом форума станет общественная резолюция по охране окружающей среды и экологическому развитию Российской Федерации, которая ежегодно консолидирует инициативы и предложения участников экологической деятельности по совершенствованию законодательства и государственной политики в сфере охраны окружающей среды.