Песков назвал самый страшный вид фейков

Дмитрий Песков выступил в пятницу на марафоне «Новое знание». Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Дмитрий Песков выступил в пятницу на марафоне «Новое знание». Он рассказал об информационной войне против России.

- Фейк-ньюс, говоря по-русски, это оружие, это неправильная и очень опасная штука. И фейк-ньюс как оружие применяется против нашей страны. Мы с этом боремся, борются наши профессионалы, многие из них выступают перед вами в эти дни, - рассказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков напомнил, что сейчас часто «правда и ложь идут рука об руку».

- Так было всегда, так есть и сейчас, так будет завтра, и никуда здесь не денешься. Очень важно не прекращать попытки отличить правду от лжи, очень важно не дать лжи завладеть твоим умом, - предостерег пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, противопоставить лжи можно только «знания и профессионализм».

Представить Кремля назвал самый страшный вид фейков:

- Это конструированные, сгенерированные, сознательный фейки. Вот это те самые фейки, которые используются как оружие. И это оружие в современном мире может спровоцировать любую ситуацию в межгосударственных отношениях, это оружие может спровоцировать беспорядки в любой стране, - рассказал Песков.

Правдоподобные фейки не только способны раскачать положение в стране, они влияют и на глобальные денежные потоки.

Дмитрий Песков напомнил, что сейчас часто «правда и ложь идут рука об руку». Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

"Это оружие (сознательные фейки — КП.) может испортить отношения между людьми, между государствами. Это оружие может сорвать чудесные бизнес-планы. Это оружие, которое может манипулировать рынками, манипулировать триллионами долларов. И так оно и происходит. И вот это самая большая опасность, - предостерег Песков.

Представитель Кремля рассказал о российской «мягкой» и «реальной» силе.

- У нас с реальной силой все нормально, но этот бронепоезд у нас, как вы знаете, стоит на запасном пути - и не дай бог его от туда выгонять. «Мягкая сила" - это то, с чем нам надо еще работать

Под «мягкой силой», в частности, пресс-секретарь президента подразумевает русский язык и культуру.

- Русский язык - не самый распространенный в мире, но все равно он имеет глубочайший потенциал… Конечно, нам нужно себя нести в мир, тем более, что, несмотря на всю конфронтацию, на все межгосударственные склоки, русский язык любят и русской культурой, спортом, молодыми людьми, наукой восхищаются, - отметил Песков.

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