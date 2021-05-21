Илон Маск рассказал про межзвездные путешествия и свои отношения с Богом

Технологический миллиардер и создатель частной космонавтики выступил просветительском Марафоне “Новое Знание”. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Илон Маск сегодня является одним из влиятельнейших спикеров в мире. И одним из самых непредсказуемых - нам не дано предугадать чем слово Илона отзовется. Иногда его слова - это сигнал о таких глобальных вещах, как начало колонизации Марса или соединение мозга и компьютера. А иной раз его шутки обрушивают курс биткойна или вызывают падения курса акций его же собственной компании Tesla. Поэтому публика, наблюдавшая прямое включение Илона Маска во время просветительского Марафона “Новое Знание”, с интересом ждала и выступления романтика новых технологий и последствий этого выступления.

Общение с российскими школьниками и студентами проходило в режиме диалога. Аудитория сразу взяла быка за рога и, подразумевая, что колонизация Марса это уже пройденный этап, стала интересоваться планами Илона относительно путешествий за пределы Солнечной системы. Оказалось, что такие мысли бродят у Илона в голове:

- Безусловно, человечеству надо думать о путешествиях за пределы Солнечной системы. Вопрос - как это сделать? Поскольку при нынешнем развитии технологий это невозможно. Конечно, для этого нужна новая физика. Чтобы попасть в другие Солнечные системы необходимо разрабатывать ракеты на новых физических принципах. Возможно, самый эффективный способ - это использовать энергию антиматерии. Если в результате этих экспериментов мы сможем достичь 10-20 процентов скорости света, тогда у нас есть шанс вырваться за пределы нашей планетной системы, ведь ближайшая звезда расположена на расстоянии всего 4 световых лет. Мы думаем о программе межзвездных путешествий, но сначала наука должна ответить на связанные с этим вызовы.

- Илон, вы говорили, что вашим кумиром является Сергей Королев. Чем ваши ракеты отличаются от его ракет?

- Когда мы в SpaceХ начали делать дизайн своей ракеты, то сфокусировались на проблеме многоразового использования степеней и частей ракетной техники. Для создателей техники трагично, что она используется только один раз, а затем ступени разбиваются. Это все равно что делать одноразовый самолет. И мы сделали частично многоразовый космический корабль (повторно используется большинство частей корабля). Следующий фундаментальный прорыв - это создание большой ракеты для межпланетных путешествий. Для этого ракеты должны быть, во-первых, полностью многоразовыми. Во-вторых, самоуправляемыми. И, в-третьих, обладать возможностью дозаправки в космосе или в любом другом месте. Вот эти три вещи, которые должны отличать современные ракеты от техники предыдущего поколения.

- Стоял ли перед вами вопрос соотношения между верой и знанием? Верите ли вы в Бога.

- Я бы сказал, что в традиционном смысле слова я не религиозен, поскольку принадлежу к научной школе мысли. Но мне очень интересно откуда взялась жизнь и как мы сюда попали? Нужно расширять объем сознания, чтобы получить правильные ответы от Вселенной.

- А как это сделать, когда мы видим кризис системы образования? Знания, которые дают в школе, стремительно устаревают, как и чему сейчас нужно учиться?

- Мне кажется, что в образовании сейчас главное, чтобы те, кто нас учит, смогли квалифицированно объяснить зачем нам нужно это знание, которое они нам передают. Человеческий мозг так устроен, что он постоянно оценивает важность информации, которую он получает. Если мозг понимает - то, что мы учим не актуально, то мы моментально забываем об этом. Так работают законы физиологии мозга. Поэтому преподаватель в первую очередь должен объяснить для чего вам нужен этот инструмент. И объяснение “потому что все так делают” - не работает. Но я не вижу кризиса образования. Наоборот учиться стало интереснее. Раньше, чтобы получить какое-то знание надо было идти в университет. Теперь в интернете появилось огромное количество замечательных курсов на все случаи жизни. Сегодня для получения знаний нет ограничений. Все, что вам надо, вы можете получить из интернета.

- Если бы у вас была машина времени, какой бы вы совет себе дали из будущего?

- Ох, вот это вопрос! Я думаю, чтобы сделать фантастическое будущее реальностью, надо читать и думать широко. Когда узкие специалисты замыкаются в своей отрасли они не видят того, что есть за горизонтом. Важно интересоваться и научной фантастикой, и историей прошлого, читать и документальные книги и художественные. Почему так? Потому что важно знать разные сферы и переносить идеи из одной в другую, комбинировать между дисциплинами. Только так и появляется новое знание и фантастические идеи. В том числе и машина времени.

- Илон, что думаете о будущем МКС: станция должна и впредь быть международной или каждая страна должна делать свою - национальную?

- Я думаю, что у Международной космической станция есть очень важная функция - это сотрудничество разных государств. И не стоит зацикливаться на МКС. Я считаю, что пора выйти за рамки этого вопроса и обсуждать создание международных баз на Луне, строительство городов на Марсе. У Циолковского отца нашей космонавтики была замечательная фраза: «Земля - это колыбель человечества, но мы не можем все время оставаться в колыбели».

- Как будет выглядеть город на Марсе?

- Я думаю мы там сможем обжиться. Сначала это будут колонии под стеклом, где внутри будет создана искусственная атмосфера и давление, но со временем мы можем сделать условия жизни на планете близкими к земным.

Выступления спикеров Марафона "Новое Знание" можно посмотреть по ссылке.