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Экономика21 мая 2021 13:55

Sunday Times Giving List назвал Алишера Усманова крупнейшим благотворителем за всю историю рейтинга

Британская газета Times опубликовала юбилейный выпуск своего рейтинга благотворительности Sunday Times Giving List, поcвященный его двадцатилетию
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Самым крупным благотворителем за эти два десятилетия назван российский миллиардер Алишер Усманов, направивший на благотворительные цели более 4,2 миллиардов фунтов стерлингов, подсчитало издание. Эта сумма включает личные пожертвования и пожертвования его компаний, отмечается в материале.

Усманов также второй год подряд возглавляет список жертвователей на борьбу с пандемией COVID-19. Как указывает Times, по состоянию на конец 2020 г он и его предприятия направили на эти цели 134,2 миллиона фунтов стерлингов. Основная часть этих средств пришлась на Россию, а также Узбекистан, откуда бизнесмен родом.

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