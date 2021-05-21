Сыновья леди Ди: К гибели принцессы Дианы привело интервью, полученное обманом

В 1995 году Диана сообщила, что расстается с принцем Чарльзом. Фото: REUTERS

Британские принцы Уильям и Гарри обвинили медиакорпорацию BBC и журналистов в гибели их матери, принцессы Дианы. Обстоятельства автокатастрофы, унесшей жизнь любимицы нации, и предшествовавший этому скандальный развод снова обсуждают после публикации расследования обстоятельств знаменитого интервью, которое леди Ди дала накануне развода с принцем Чарльзом.

В 1995 году Диана в программе «Панорама» призналась журналисту Мартину Баширу в изменах принца Чарльза и сообщила, что расстается с ним.

- Нас было трое, - сказала Диана, подразумевая роман Чарльза и его давней возлюбленной Камиллой Паркер-Боулз.

Через год Чарльз и Диана развелись, а еще через год - 31 августа 1997 года - леди Ди погибла в автокатастрофе в Париже.

После этого поклонники Дианы заговорили о том, что именно скандальное интервью Баширу запустило череду трагических событий и, в первую очередь, привело к королевскому разводу.

Согласно расследованию, которое провела британская телесеть ITV в конце прошлого года, Мартин Башир обманным путем добился интервью с Дианой, предоставив ей фальшивые материалы, подтверждающие слежку за ней, а также рассказав о романе Чарльза с няней принцев Тигги Легг-Бурк. Журналист, рассказывая принцессе страшные, но при этом вымышленные истории, пытался таким образом завоевать ее расположение и вывести леди Ди на откровенность, пишет The Sun.

Следом собственное расследование организовала компания BBC. Опубликованные на днях выводы, полностью совпали и подтвердили представленные сведения ITV. Оказалось, что журналист представил руководству телеканала поддельные документы о слежке. Однако, когда обман вскрылся, никаких санкций в адрес Башира не последовало.

Принц Уильям осудил действия Мартина Башира и BBC, заявив, что тот обман, на который пошел журналист, усилил страхи Дианы и дал подпитку ее паранойе.

- Я считаю, что обманный путь, которым добились этого интервью, повлиял на то, что сказала в нем моя мать. Это интервью сыграло большую роль в ухудшении отношений между моими родителями и принесло боль бесчисленному количеству людей, - отметил принц Уильям в своем телеобращении. - Мне невообразимо грустно осознавать, что ошибки, которые были допущены «Би-би-си», в значительной мере способствовали развитию у нее страхов, паранойи и замкнутости, которые запомнились мне в конце ее жизни. Но большего всего меня печалит тот факт, что, если бы BBC должным образом расследовало все жалобы и опасения, о которых было сказано в 1995 году, моя мать могла бы узнать, что ее обманули. Ее подвел не только журналист-мошенник, но и руководство телекомпании, которое промолчало, когда нужно было задавать наводящие вопросы.

Свою позицию озвучил и принц Гарри, заметив, что принцесса Диана была невероятно честной и храброй женщиной.

- Это был первый шаг к справедливости и правде, - заявил принц. - Тем не менее, меня беспокоит, что подобные проделки журналистов широко распространены и сегодня.

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