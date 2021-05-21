На ПМЭФ будут обсуждать экономику новой реальности

За четыре дня Петербургского международного экономического форума пройдет более 130 деловых мероприятий

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 5 июня уже в 24-й раз. Мероприятие могло стать юбилейным, но в прошлом году было отменено из-за пандемии. Поэтому главная тема нынешнего года звучит так: «Снова вместе. Экономика новой реальности».

Новую реальность — постковидный мир — будут обсуждать в разных аспектах. Вся деловая программа поделена на 4 больших блока.

Первый посвящен международному сотрудничеству и инвестициям. 2020 год стал особенно тяжелым для бизнеса. Теперь он пересматривает свои планы и бизнес-стратегии. Компании будут делиться опытом и выводами. А государственные чиновники разных стран обсуждать, как выйти из пандемического кризиса вместе.

Тема второго блока — российская экономика. Она пострадала от пандемии меньше, чем у большинства развивающихся стран. Главный вопрос тут: как снова выйти на устойчивый рост? Судя по повестке искать новые возможности будут для каждой отрасли. На форуме обсудят транспортную и налоговую системы, фармацевтику, сельское хозяйство, эволюцию малого бизнеса, молодежное предпринимательство. Отдельную дискуссию целиком посвятят отечественным виноделам.

Третий блок — про людей и человеческий капитал. Будут разбираться, как повысить продолжительность жизни, увлечь народ спортом, что делать с блогерами и как изменится рынок труда в ближайшие годы.

Наконец, четвертая важная тема форума — технологии. Этому сектору пандемия, наоборот, сыграла на руку. Опережающими темпами росла электронная торговля, развивалась телемедицина и другие дистанционные сервисы, менялось образование. Целых 25 деловых сессий на форуме посвятят инновациям, цифровым трансформациям и кибербезопасности.

Всего в деловую программу форума включили более 130 мероприятий. Центральным событием станет пленарное заседание, в котором лично примет участие Владимир Путин. А также эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц. Они будут участвовать в заседании по видеосвязи.

Оператором форума является фонд «Росконгресс».