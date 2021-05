Манижа в прямом эфире шоу «ОК на связи»: «Будь той переменой, которую ты хочешь увидеть. Перемена начинается с тебя»

В эфире онлайн-шоу «ОК на связи» в Одноклассниках во время видеозвонка певица Манижа дала эксклюзивное интервью. Фото: Пресс-служба OK

Манижа в этом году представляет Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение». Она поделилась эмоциями от своего выступления в полуфинале, рассказала о том, кто был автором идеи сшить платье из тысячи лоскутков, и о том, как родилась концепция большого экрана с разными героинями. Запись эфира доступна в официальной группе «ОК на связи» в Одноклассниках.

О том, как Манижа узнала об участии в Евровидении:

«Я узнала, что еду на Евровидение буквально за несколько дней до события. Это перевернуло всю мою жизнь и переворачивает до сих пор. Я раньше думала, что жизнь переворачивается только раз, а за эти несколько месяцев она перевернулась еще раз 50, наверное».

Про других участников конкурса Евровидения и конкуренцию:

«Люди ждали Евровидения так долго! Так долго! Некоторые конкурсанты ведь два года ждали этого события, и когда все сюда приехали, наступила такая любовь друг к другу, просто потому что мы видим людей вокруг, концерты, бэкстейдж — жизнь, которой не было так долго.

Какого-то духа конкуренции, честно скажу, нет. Каждая страна подготовила очень самобытных исполнителей, и мы все искренне общаемся друг с другом. На расстоянии, правда, потому что нам нельзя подходить друг к другу и контактировать — все-таки карантин. Но мы посылаем друг другу виртуальные объятия — показываем человеку, как будто ты его обнял. Мы очень часто переписываемся друг с другом в социальных сетях, ведем live-трансляции. Поэтому есть возможность общаться друг с другом, жаль, что правда, тактильно редко получается».

Фото: Пресс-служба OK

Про выступление в полуфинале:

«Конечно, было волнительно. Я себя всё время чувствовала, как будто иду по канатной дороге на самом верху между двух небоскребов. И каждый раз я себя убеждаю, что всё нормально, что это просто канатная дорога, а внизу километров пять, могу разбиться — но всё нормально. Примерно так я себя уговаривала выйти на сцену. Каждый раз выдыхала этот стресс из себя.

За сценой работают более 1 тысячи человек, эти люди 24/7 делают свою работу так, чтобы мы чувствовали себя свободными и знали, что должны и можем делать то, что мы умеем и любим. Когда технически шоу исполнено настолько грамотно и круто, не остается никаких сомнений и переживаний, нужно просто попробовать договориться с собой.

У меня часто спрашивают, хочу ли я победить на Евровидении. Главное — я хочу победить себя, победить свои страхи, победить свои переживания. Потому что это нормальные человеческие переживания, но порой они нас дестабилизируют, не дают сделать так, как мы бы хотели. И мне очень хотелось бы сделать на сцене так, как я хочу, и чтобы мне не было стыдно. Лично мне не было стыдно — а если мне не стыдно, значит и другим людям не было стыдно».

Про идею сшить платье из лоскутков:

«Это придумала моя мамочка. Она была поражена такому количеству хейта в наш адрес и хотела этим жестом показать, что мы очень многонациональная страна. И это круто, что Россия нас приняла много лет назад, Россия стала нашим домом. И мы хотим показать эту многогранность на сцене Евровидения, потому что это важно говорить. Мы действительно большое государство с разными-разными прекрасными людьми».

Самый важный лозунг:

«Мне очень нравится «Be the change you want to see». Будь той переменой, которую ты хочешь увидеть. Перемена начинается с тебя. Именно с этим лозунгом я стояла на сцене».

Фото: Пресс-служба OK

Про концепцию большого экрана с разными народами:

«У нас было очень мало времени, чтобы всё реализовать. Автором концепции большого экрана был режиссер Ладо Кватания. Вместе с ним мы отбирали героинь для выступления. Хотелось, чтобы их было еще больше, но количество времени в песне не соответствовало тому количеству женщин, которых мы хотели бы показать. У нас собралась совершенно замечательная команда — наш кастинг-директор Марго помогала находить таких разных, невероятных женщин. И мы за несколько дней собрали героинь в одно полотно и отправили на Евровидение, потому что контент туда нужно подавать раньше, чем начинается сам конкурс.

Это было испытанием, потому что мы за считанные дни готовили всё, что вы сейчас видите на сцене. То количество стресса и то количество слез, сколько я пролила, радости, переживаний — я за всю свою жизнь еще столько не испытывала. Там были и известные личности, например, Чулпан Хаматова, Гузель Яхина, Ида Галич, Саша Бортич и многие другие. Не очень прилично, если я сейчас начну по именам всех называть и кого-то забуду.

Мы начинали так: я написала список своих друзей, которых хотела бы увидеть, людей, на которых я равняюсь в видении мира, творчестве, чьи поступки меня вдохновляют, и дальше всё как круги на воде расходилось. Мы смотрели друзей их друзей, а подобное притягивает подобное, и так мы собрали это красивое большое полотно».