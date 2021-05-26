«Могилевлифтмаш»: от комфортных лифтов до новейших автомобильный парковок

История предприятия началась в 1966 году, а в 1970-м для Дома Советов в Могилеве уже были изготовлены первые три лифта.

В настоящее время производственная программа ОАО «Могилевлифтмаш» насчитывает около 180 базовых моделей лифтов: от пассажирских - грузоподъемностью 225 кг, до грузовых, способных перевезти грузы весом 6 300 кг. На 1 января 2021 изготовлено более 365 000 лифтов.

Немногие знают, что из Могилева в разные города и страны отправляют не только пассажирские лифты, но и эскалаторы и траволаторы. Так что во многих торговых центрах вы с комфортом поднимаетесь на этажи именно благодаря продукции «Могилевлифтмаш». Первые девять траволаторов могилевского производства работают на новой 3-й ветке минского метро.

Продукцию для европейского рынка предприятие выпускает под маркой MOVEL. Она отвечает самым строгим требованиям мировой лифтовой индустрии, безопасна, надежна и экономична. Лифты MOVEL производятся с использованием комплектующих ведущих европейских производителей.

Конструкторы могилевского предприятия постоянно совершенствуют свою технику. Преимущество лифтов MOVEL в том, что в этих моделях используются безредукторные лебедки. Благодоря этому существенно снижается потребление электроэнергии, уровень шума и вибраций, а также используется современная система управления на базе микроконтроллеров импортного производства.

А для пассажиров важно, что продукцию Movel отличает стильный дизайн и высочайший уровень комфорта. Стараясь максимально удовлетворить индивидуальные требования заказчиков, на заводе была освоена технология УФ-печати для нанесения на стеновые панели лифта любого изображения.

Важно отметить, что сравнительно молодой бренд MOVEL который только завоевывает доверие потребителей на территории России, при этом зарекомендовал себя и расширил географию поставок в такие страны как: Чехия, Сирия, Нигерия, Румыния, Польша, Казахстан.

Мы уже отметили новаторские разработки могилевских конструкторов. Постоянный поиск новых решений привел к тому, что впервые на постсоветском пространстве были произведены автомобильные парковочные системы различного типа.

Начали с роторных парковок на 10 или 12 мест. В этой системе автомобили находятся на поддоне в системе кругового оборота. В этой карусели автомобиль поднимается вверх как на маленьком колесе обозрения.

В чем фишка? На обычной площадке, где ранее размещались две машины, теперь одновременно располагаются 12 авто! Возникает вопрос: сколько автовладелец будет ждать, пока это колесо прокрутится и автомобиль будет стоять у его ног? Максимум две с половиной минуты. Универсальность таких парковок позволяет размещать на них даже габаритные внедорожники.

Одно из ноу-хау «Могилевлифтмаша» – парковка лифтового типа ПЛ-25. Как вы уже поняли, автомобили в этом случае доставляются на скоростном подъемном устройстве методом вертикального перемещения. Система имеет много разных полезных функций. Например, она оснащена поворотным устройством, позволяющим развернуть автомобиль перед выездом передними колесами к воротам.

Важно, что «Могилевлифтмаш» учитывает возможности своих заказчиков. Если бюджет не позволяет приобрести роторную парковку, то можно установить парковку зависимого типа, рассчитанную на два автомобиля. В этом случае, сначала выезжает автомобиль нижнего яруса, а затем уже верхнего.

Или похожий вариант, но только нижней машине для этого выезжать не нужно. Перед тем, как машина заедет на верхний ярус, ей надо въехать на поворотную платформу, которая разворачивается и осуществляет подъем автоматически. Технически это сложнее парковки зависимого типа. Зато владельцам автомобилей верхнего и нижнего яруса удобнее перемещаться не мешая друг другу.

Надо разметить три автомобиля на месте одного? Есть и такой вариант - независимая трёхъярусная парковка. Машина паркуется на конструкцию, которая выезжает из приямка. Затем система опускается под землю.

Так что «Могилевлифтмаш» уже далеко ушел от того завода, который создавался в 1966-м году. Предприятие не стоит на месте, постоянно внедряет современные технологии, что позволяет ему сегодня успешно конкурировать на мировом рынке.

Мы владеем искусством движения!

ОАО «Могилевлифтмаш»