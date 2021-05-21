Опубликована деловая программа Пространства «Здоровое общество»

Мероприятия пройдут в рамках Петербургского международного экономического форума

На официальном сайте проекта «Здоровое общество» опубликована деловая программа одноименного Пространства, которое будет организовано на полях Петербургского международного экономического форума (2-5 июня). Программа охватывает ключевые темы отрасли здравоохранения, в дискуссиях примут участие представители органов государственной власти, пациентских сообществ, некоммерческих организаций и представители бизнес-сообщества.

- 2020 год был особым. В отличие от многих стран России удалось не допустить взрывного роста заболеваемости и смертности, избежать коллапса системы здравоохранения. Сейчас медицинская служба возвращается к плановому режиму работы. Особое внимание необходимо уделить повышению доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи гражданам, модернизации инфекционной службы, развитию медицинской реабилитации, – отметила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова.

Сессии деловой программы Пространства «Здоровое общество» охватывают широкий спектр вопросов борьбы с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, развития высоких технологий в медицинской помощи, формирования медицинских экосистем, а также развития российской медицинской науки.

При поддержке АНО «Верное направление» пройдет сессия «Высокие технологии в медицинской помощи: расширяя доступность». В 2021 году Фонд Росконгресс и АНО «Благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление» подписали соглашение о сотрудничестве. Специалисты службы бесплатно помогают родителям, которые ищут благотворительную помощь для своих тяжелобольных детей, получить необходимое лечение и лекарства.

Вопросы популяризации здорового образа жизни легли в основу сессий «Роль женщин в здоровом обществе» и «Здоровое общество в контексте социально-экономического развития: новые вызовы и новые решения».

Совместно с АНО «Национальные приоритеты» проект «Здоровое общество» проведет сессию «Экосистема коммуникаций по сохранению и укреплению здоровья», которая будет посвящена развитию открытого диалога между государством, медицинским сообществом и населением.

Деловая программа опубликована на официальном сайте проекта «Здоровое общество»: forumhealth.ru.

Все подробности подготовки ПМЭФ-2021 – на официальном сайте и в телеграм-канале Фонда Росконгресс.