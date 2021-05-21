Американцы об обещании Путина «выбить зубы» всем, что хочет «что-то откусить от России»: «Байден просто вынет вставную челюсть!»

Президент России Владимир Путин в Ново-Огарево во время заседания Российского организационного комитета "Победа". Фото: Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Речь Владимира Путина на заседании оргкомитета «Победа» была жесткой, но справедливой. А обещание «выбить зубы» всем, кто хочет «что-то от нас откусить» растиражировали все мировые СМИ. Как это обычно и бывает, яркие высказывания российского лидера вызвали на Западе бурю эмоций.

Приводит самые показательные комментарии, которые оставляют под новостями о выступлении Путина американцы и англичане.

«Путин это не какой-то мужик, с которым можно шутить, - предостерегает техасец Кой Янг. – Он точно более агрессивный, чем большинство мировых лидеров и не будет сомневаться перед использованием военной силы, все-таки школа КГБ!»

Американец Скот Мошан более сдержан и считает, что «Путин - это человек, который делает то, что говорит».

«У тебя нет вариантов, при которых ты смог бы выбить зубы у нас, британцев, Влад, - утверждает житель Туманного Альбиона. – Наши зубы уже лет 30 как потеряны из-за реформы национальной службы здравоохранения. У русских стоматология лучше даже в Сибири, ведь она для всех, а не для обладателей льгот и нелегальных мигрантов».

Американский президент Джо Байден. Фото: REUTERS

«Не надо выбивать зубы Байдену, он просто сам вынет вставную челюсть», - шутит житель штата Огайо. Его поддерживает и другой житель США, утверждающий, что «скоро у Байдена зубы выпадут сами».

Вот еще некоторые цитаты от читателей английских и американских новостных порталов.

«Я бы принял всерьез то, что говорит Влад. С учетом нынешней фиктивной администрации леваков в Белом доме, мы вообще неподготовлены к такой ситуации».

«Все кристально ясно. Россия знает, что наш президент — слабый дряхлый старик».

«У США когда-то была армия, а теперь солдаты выбирают себе одежду для беременных или решают, какого же они пола. Когда мы победим политкорректность и вернемся к основам, то тогда у нас снова будет одна из лучших армий в мире».

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