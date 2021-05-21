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Общество21 мая 2021 15:59

Поправки в закон: За незаконную торговлю пневматикой и ножами дадут срок, а пиротехнику приравняют к оружию

Депутаты Госдумы одобрили для первого чтения проект, которым собираются ужесточить наказание за оборот нелегального оружия
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
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Депутаты Госдумы одобрили для первого чтения проект, которым собираются ужесточить наказание за оборот нелегального оружия

Депутаты Госдумы одобрили для первого чтения проект, которым собираются ужесточить наказание за оборот нелегального оружия

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты Госдумы одобрили для первого чтения законопроект, которым собираются ужесточить наказание за оборот нелегального оружия, мощной пиротехники, пневматики, переделку учебных и охолощенных стволов. Причиной тому стали даже не трагедии в школах, а общая ситуация нелегальной перевооруженности в стране.

Только вдумайтесь в эти цифры: по данным МВД и ФСБ России в 2018 - 2020 годах из незаконного оборота по стране изъято свыше 67 тысяч единиц огнестрельного оружия, 3,3 миллиона боеприпасов, 14 тысяч взрывных устройств, около 16 тонн взрывчатых веществ, выявлено и ликвидировано более 500 подпольных мастерских по изготовлению, переделке оружия, изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также боеприпасов, 130 тысяч наших соотечественников были осуждены по оружейным статьям, которые в УК начинаются с 222.

СРОКИ ВЫРАСТУТ МНОГОКРАТНО

Авторы законопроекта предложили внести в Уголовный кодекс поправки, которые значительно увеличивают уголовные сроки за хранение, продажу и производство огнестрельного оружия.

"В условиях неснижающегося спроса на оружие и боеприпасы преступники зачастую готовы пренебречь наказанием в виде незначительного лишения свободы, предусмотренным за сбыт огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов", - говорится в пояснительной записке.

"Планку" по всем таким статьям подняли довольно серьезно.

Например, с новыми поправками к статье УК РФ №222 за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение оружия (кроме гладкоствольного охотничьего и травматического), его основных частей и боеприпасов (за исключением патронов для охотничьего и травматического оружия) можно будет получить от 3 до 5 лет колонии со штрафом в 80 тысяч рублей (сейчас 4 года максимум).

За сбыт нарезного огнестрела и боеприпасов депутаты предлагают давать от 5 до 8 лет колонии со штрафом в 100 тысяч рублей (сейчас за это можно получить до 2 лет колонии и штраф в 80 тысяч рублей).

При этом, если оружием торговали предварительному сговору через интернет, то фигурантам дела депутаты предлагают давать уже по "десяточке" (сейчас за такой эффективный менеджмент приговаривают к 6 годам).

"Анализ поступающей информации свидетельствует об образовании устойчивой методики обезличенного, массового и неконтролируемого распространения вооружения по всей территории России с использованием Интернета, что представляет потенциальную угрозу национальной безопасности. 70 процентов преступлений, связанных с оборотом оружия, совершается через Интернет, что обусловлено возможностью дистанционно и анонимно координировать незаконные операции, в том числе из-за рубежа. Предлагается рассматривать использование сети "Интернет" при совершении указанных преступлений как квалифицирующий признак", - говорится в аналитической записке к законопроекту.

Кстати, если торговцы оружием торговали в Интернете организованной группой, то срок может вырасти до 12 лет со штрафами в 500 тысяч рублей (сейчас 8 лет и 200 тысяч рублей штраф). За сбыт взрывчатки участникам такого организованного "бизнеса" и вовсе грозит от 15 до 20 лет колонии и миллион рублей штрафа (сейчас до 12 лет и штраф в 500 тысяч рублей).

ЗА ТОРГОВЛЮ ПНЕВМАТИКОЙ И НОЖАМИ НАЧНУТ САЖАТЬ

Несколько лет колонии можно будет получить и за незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему, газового оружия (за исключением механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами), пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж, холодного оружия либо метательного оружия.

Не стоит выставлять дедушкин нож, который похож на кухонный, на продажу в Интернет. Экспертизой он может быть признан боевым "ножом разведчика" или "ножом сапера". А если так, то вам скоро может грозить: обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок от года до 2 лет, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

Также не стоит недооценивать арбалет, лук или пневматическое ружье, которое осталось от бывшего. Не стоит пытаться продать его самостоятельно (как и нож только через лицензированные магазины). Характеристики перечисленного оружия могут не соответствовать тем, что заявлены в паспорте. Если экспертиза выяснит, что 4,5 мм пулька от пневматики вылетает с дульной энергией свыше 7,5 Дж, вас могут привлечь к уголовной ответственности (сейчас грозит только административная ответственность) и приговорить к обязательным работам на 480 часов либо исправительным работам до 2 лет, либо лишению свободы на 2 года со штрафом в 80 тысяч рублей. Вряд ли какое-нибудь пневматическое ружье или арбалет вот всего этого стоит...

"МВД России в последние годы фиксирует значительный спрос на пневматическое оружие с дульной энергией от 3 до 7,5 Дж (более 50 тысяч единиц в месяц). Для приобретения указанного вида оружия не требуется получения соответствующей лицензии. Вместе с тем интерес отдельных граждан к указанному виду оружия в большей степени обусловлен возможностью внесения несложных механических изменений, позволяющих в десятки раз повысить его поражающие свойства до значений, сравнимых с характеристиками огнестрельного оружия", - отмечается в пояснительной записке.

Два года колонии скоро будут грозить за незаконную модернизацию и производство мощного пневматического оружия (сейчас лишь административная ответственность). Также впервые в семействе "гусиных" статей уголовного кодекса выделят крупнокалиберное оружие (в статью 222.2). В последние годы в горах изъятого стрелкового вооружения находили различные пулеметы и гранатометы. За них будут давать больше, чем за обычный огнестрел - от 6 до 12 лет колонии. Жестче станут наказывать за переделку массово-габаритных макетов оружия (от 2 до 6 лет в колонии).

ПИРОТЕХНИКА УСУГУБИТ ВАШЕ ХУЛИГАНСТВО

В перечень отягчающих обстоятельств совершения преступления в статью уголовного кодекса "Хулиганство", где до сих пор указывалось только оружие, добавят пиротехнику, легковоспламеняющиеся жидкости и "иные предметы или вещества". Если хулиган будут нарушать общественный порядок с использованием всего перечисленного, его хулиганство признают "особо опасным для окружающих", а его действия аналогичными если бы он использовал нож или пистолет. За такое "вооруженное" хулиганство можно будет угодить уже на 7 лет в колонию, где придется 4-5 лет усердно работать, чтобы выплатить штраф от 500 тысяч до миллиона рублей.

"Наибольшую опасность такие преступления представляют в период проведения значимых общественно-политических мероприятий, а также в местах массового скопления граждан", - говорится в законопроекте.

По мнению авторов, ужесточение уголовной ответственности также "окажет существенное превентивное воздействие на потенциальных преступников, позволит сократить число подпольных мастерских по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств и, как следствие позволит минимизировать их поступление в незаконный оборот в интересах террористических, экстремистских и националистических организаций, а также преступных сообществ".

КСТАТИ

Отметим, что каждая "гусиная" статья заканчивается такими словами: "лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности по данной статье". Однако в пояснительно записке отмечается, что если оперативники уже пришли к вам, то ни о какой добровольной выдаче речь уже идти не может. В общем, если нашли дома что-то подозрительно похожее на оружие, садитесь за стол и пишите заявление в полицию в свободной форме: "Я такой-то нашел что-то похожее на оружие, сдаю его добровольно в полицию, время и дата". С этим заявлением идете в ближайшее отделение. После экспертизы вы можете даже получить вознаграждение: 4 тысячи рублей за нарезное оружие, 2 тысячи рублей за охотничье, за взрывчатые вещества до 3000 тысяч рублей, а за каждый патрон - 20 рублей.

Общество: ВОПРОС ДНЯ