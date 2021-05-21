«Все наши» среди богатейших англичан: в топ-10 миллиардеров Великобритании вошли Усманов и Абрамович

В десятку самых состоятельных английских миллиардеров попал Роман Абрамович. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Газета The Sunday Times опубликовала рейтинг 250 самых богатых людей Великобритании. Как водится, в нем много знакомых имен. Среди английских богатеев — 15 выходцев из бывшего СССР. Включая миллиардера, занявшего самую первую строчку с состоянием, по оценкам издания, в 7,219 млрд фунтов стерлингов. Это уроженец Одессы Леонард Блаватник, еще в молодости, в конце 70-х, эмигрировавший в США.

В десятку самых состоятельных английских миллиардеров попали россияне Алишер Усманов и Роман Абрамович. Усманова издание признало еще и самым щедрым богачом Великобритании: в 2020 году он потратил на благотворительность 500 миллионов фунтов стерлингов, в том числе 134,2 миллиона фунтов ($5,9 млрд) - на борьбу с ковидом в России, родном Узбекистане и Италии.

Алишер Усманов с супругой Ириной Винер. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В списке, правда на очень разных местах, все три совладельца «Альфа-банка» - Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев (см. ниже «Самые богатые англичане из россиян»), бывший замминистра связи Денис Свердлов, основатели игровой студии Playrix Бухманы.

Значится в рейтинге, хотя далеко не в верхней его части, и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. У нее 153 место с 1,133 млрд фунтов.

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самые богатые англичане из россиян

(по версии The Sunday Times, входят в топ-50)

Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), 6 место - 13,406 млрд фунтов стерлингов

Роман Абрамович (остается владельцем лондонского «Челси»), 8 место — 12,101

Михаил Фридман (Альфа-групп), 11 место — 10,797

Герман Хан (Альфа-групп), 20 место — 7,167

Денис Свердлов (электромобили), 26 место — 6,173

Игорь и Дмитрий Бухманы (игровая студия Playrix), 32 место — 5,652

Алексей Кузьмичев (Альфа-групп), 34 место — 5,457